Yêu cầu Formosa làm rõ nguyên nhân vụ nổ

Chiều 31-5, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã thông tin chính thức về vụ nổ xảy ra tại nhà máy của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Formosa) tối 30-5.



"Không tác động đến môi trường"

Theo đó, vào hồi 20 giờ 45 phút ngày 30-5, tại xưởng lò vôi số 1 của Formosa, trong quá trình vận hành thử nghiệm đã xảy ra trục trặc kỹ thuật gây ra tiếng nổ làm bục thiết bị lọc bụi túi vải của lò. Đây là hạng mục công trình phụ trợ, cung cấp vôi cho hoạt động của xưởng luyện thép.

Sau khi sự việc xảy ra, sáng 31-5, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn cùng lãnh đạo Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT), lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp kiểm tra hiện trường. Đoàn cũng đã làm việc với lãnh đạo Formosa và các chuyên gia môi trường.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là bụi phát sinh từ quá trình nhập nguyên liệu (đá vôi) vào lò kết hợp với hơi nước bay lên từ quá trình sấy, đốt lò, nung vôi đã bám dính vào thành, vách của thiết bị lọc bụi túi vải, gây tắc nghẽn quá trình lưu thông khí, bụi; gây chênh lệch áp suất và dẫn đến làm bục thiết bị lọc bụi túi vải tại lò vôi số 1.

Khu vực xảy ra vụ nổ vào đêm 30-5 Ảnh: Yên Thành

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã yêu cầu Formosa nghiêm khắc rút kinh nghiệm. Trong thời hạn 7 ngày, Formosa phải khẩn trương đánh giá, xác định được nguyên nhân sự việc một cách khách quan, khoa học, chính xác để thông tin cho các cơ quan chức năng và dư luận được biết.

Bí thư Lê Đình Sơn cũng yêu cầu Formosa trong thời hạn 15 ngày phải đánh giá khách quan các thiết bị hiện có. Từ nguyên nhân xác định được, thay thế thiết bị lọc bụi túi vải với chất lượng tốt nhất, đáp ứng các yêu cầu về kiểm soát bụi, khí thải trong điều kiện hoạt động tại nhiệt độ cao; đồng thời rà soát toàn bộ hạng mục công trình còn lại, bảo đảm an toàn tối đa cho vận hành chạy thử.

Tỉnh Hà Tĩnh cũng khẳng định sự việc nêu trên không gây thiệt hại về người, có thiệt hại về vật chất nhưng không đáng kể và không có tác động, ảnh hưởng đến môi trường. Các số liệu quan trắc tự động nước thải, khí thải và môi trường xung quanh tại thời điểm xảy ra vụ việc đều đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật theo quy định.

Sự việc này cũng không làm ảnh hưởng đến quá trình vận hành thử nghiệm lò cao số 1 (từ ngày 29-5) và xưởng luyện thép (dự kiến bắt đầu từ ngày 1-6) của Formosa. Bởi lẽ, trước đó, Formosa đã chủ động nhập dự trữ vôi từ bên ngoài, bảo đảm cung cấp đủ lượng vôi sử dụng làm chất trợ dung cho quá trình vận hành thử nghiệm của xưởng luyện thép.

Chiều cùng ngày, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Tất Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, cho biết sau khi sự cố xảy ra, hiện lò cao số 1 và các hạng mục công trình khác của Formosa vẫn hoạt động bình thường.

Đang thử nghiệm nên có thể trục trặc

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà cho biết trước khi xảy ra sự cố tại nhà máy Formosa, bộ đã cử đoàn công tác gồm một phó tổng cục trưởng, một đoàn giám sát, một nhóm chuyên gia, 3 trung tâm giám sát và quan trắc môi trường "nằm vùng" tại Hà Tĩnh trong vài ngày gần đây. Vì vậy, khi sự cố xảy ra vào tối 30-5, ngay lập tức, các lãnh đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng như các đoàn công tác của Bộ TN-MT đều có mặt tại Formosa.

Trước khi Formosa vận hành thử lò cao số 1 và xưởng luyện thép, Bộ TN-MT đã chỉ đạo tất cả vấn đề liên quan đến an toàn, môi trường, các sự cố môi trường cho đến vấn đề an toàn cháy nổ, các biện pháp để bảo đảm an toàn… Liên quan đến sự cố đối với lò vôi, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh đây chỉ là công trình phụ trợ của nhà máy nhằm sản xuất vôi để cung cấp cho quá trình luyện thép lò cao.

"Xảy ra sự cố này quả là điều đáng tiếc nhưng thực ra không nguy hiểm bởi nó là một hệ thống túi lọc bụi của lò vôi. Quá trình vận hành này là do áp suất, hơi nước, bụi… có vấn đề nên đã bục túi vải của lò vôi" - Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhận xét. Ông cho biết khi xảy ra sự cố, doanh nghiệp đã dừng quá trình vận hành thử ngay lập tức và có những giải pháp để ứng phó bài bản.

Bộ TN-MT đã giao tỉnh Hà Tĩnh và Formosa đánh giá mức độ, nguyên nhân sự cố, sau đó sẽ tổ chức họp báo công bố rộng rãi. Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng cho rằng nhà máy Formosa đang trong giai đoạn vận hành thử nghiệm nên trục trặc kỹ thuật là có thể xảy ra.

"Những rủi ro, sự cố xảy ra trong quá trình vận hành thử cũng là điều bình thường chứ không phải quá nghiêm trọng. Hệ thống lò vôi này cũng chỉ là một khâu để sản xuất phụ gia tham gia các công đoạn luyện thép chứ không phải là khâu chính. Tỉnh Hà Tĩnh sẽ có trách nhiệm yêu cầu Formosa kiểm tra, tìm nguyên nhân để khắc phục sự cố và sớm thông tin với báo chí" - Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ĐẶNG QUỐC KHÁNH: Đặt an toàn lên hàng đầu Tinh thần chỉ đạo chung là Formosa phải bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình hoạt động, trong đó có phòng chống cháy nổ, an toàn lao động. Tôi khẳng định là quá trình vận hành nhà máy, chúng tôi luôn yêu cầu Formosa phải hết sức cẩn trọng, đặt an toàn lên hàng đầu. Đại biểu TRƯƠNG MINH HOÀNG (Cà Mau): Sớm công bố thông tin cho dư luận Formosa là dự án được dư luận quan tâm rất lớn, có tác động không hề nhỏ và để lại dư âm khá đặc biệt, nhiều cấp, nhiều ngành quan tâm. Chính vì vậy, sự cố xảy ra là đáng tiếc mà chúng ta cần tập trung làm rõ, đánh giá nguyên nhân, sớm có thông tin chính thức cho dư luận.

