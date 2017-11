Sạt lở núi kinh hoàng, người dân 2 thôn suýt bị chôn sống

Tìm thấy 3 thi thể công nhân bị chôn vùi

Theo UBND huyện Bắc Trà My, liên quan đến vụ sạt lở núi vùi lấp 4 công nhân thủy điện Trà My 1 và Trà My 2 xảy ra tại xã Trà Tân ngày 4-11, lúc 9 giờ 20 phút sáng 8-11, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể của anh Dũng (quê huyện Bắc Trà My). Trước đó, chiều tối 7-11, lực lượng tìm kiếm cũng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân là Trần Ngọc Ánh (quê Thăng Bình), Trần Ngọc Túc (quê huyện Quế Sơn). Như vậy, đến thời điểm này chỉ còn 1 nạn nhân tên Thuận (quê huyện Thăng Bình) chưa tìm được.

Cảnh giải cứu 15 phụ nữ bị cô lập trong rừng do thủy điện Đăk Mi 4 ở huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam xả lũ

Trước đó, tối 4-11, một khối lượng đất đá, cây cối cực lớn từ ngọn núi đổ ập xuống vùi lấp căn nhà điều hành của Công ty Thủy điện Trà My 1 và Trà My 2 (thuộc xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My). Lúc này, trong nhà điều hành có tổng cộng 9 công nhân, 5 công nhân ở bên ngoài may mắn thoát chết, 4 người đang xem ti vi đã bị vùi lấp.