24 người nhập viện sau khi ăn cưới

29/11/2017 11:24

Sáng 29-11, Bác sĩ Y Nhân M’lô, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk), cho biết, hiện vẫn còn 8 bệnh nhân đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện trong vụ nghi ngộ độc thực phẩm làm 24 người nhập viện trước đó.



Các bệnh nhân bị ngộ độc điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ. Ảnh B.N

Theo các bệnh nhân, trưa ngày 26-11, họ đi ăn cưới tại gia đình một người dân ở tổ dân phố 6 (phường Đoàn Kết, thị xã Buôn Hồ). Gia đìnhnày đã thuê dịch vụ tiệc cưới để đãi tiệc.

Sau khi ăn cưới về có 24 người sống tại tổ dân phố 5 và 6 (phường Đoàn Kết) có triệu chứng đau bụng, buồn nôn, đi ngoài nhiều lần phải nhập viện trong 2 ngày 27 và 28-11.

Theo Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm Đắk Lắk, sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã kiểm tra đột xuất về an toàn thực phẩm tại cơ sở cho thuê dịch vụ tiệc cưới này. Theo đó, cơ sở chưa đáp ứng các điều kiện an toàn thực phẩm để kinh doanh dịch vụ ăn uống, nên chi cục đã yêu cầu cơ sở ngừng kinh doanh để khắc phục hậu quả. Đoàn cũng tiến hành lấy mẫu thịt dê tái chanh (mẫu thức ăn đang lưu tại cơ sở) để kiểm nghiệm tìm nguyên nhân nghi gây ra vụ ngộ độc thực phẩm.

C. Nguyên