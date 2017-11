Ám ảnh bão Damrey

06/11/2017 05:01

Tối 5-11, UBND huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa thông báo tìm thấy thêm 2 nạn nhân tử vong do bão số 12 - Damrey (trước đó, huyện này đã có 4 người chết), nâng số người tử vong ở Khánh Hòa lên 27 người, 5 người mất tích, 89 người bị thương. Trong đó, thị xã Ninh Hòa có số lượng người tử vong cao nhất: 13 người.



Đau lòng

Ngoài thiệt hại về người, thống kê sơ bộ, toàn tỉnh Khánh Hòa có gần 700 căn nhà bị sập hoàn toàn; trên 29.300 ngôi nhà tốc mái, hư hỏng; trên 1.450 lồng bè nuôi hải sản bị chìm, cuốn trôi; trên 6.200 ha lúa, hoa màu bị ngập, ngã đổ; 112 chiếc thuyền bị chìm, hư hại… Tổng thiệt hại trên 7.000 tỉ đồng.

Gia đình ông Lê Đức Phương (xã Đại Phong, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) ăn cơm trong nước lũẢnh: TRẦN THƯỜNG

Ông Nguyễn Công Toàn - Chủ tịch UBND xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa - không thể quên hình ảnh người dân mất mạng trong bão lũ. "Đau xót nhất là trường hợp bà Nguyễn Thị B. (SN 1930) và cháu Ngô Thị Thanh Th. (SN 2009; cháu của bà B., ngụ thôn Tân Đảo). Hai bà cháu đang ngủ thì bão ập đến, giật sập bức tường đè lên 2 người. Mọi người chạy đến cứu thì bà B. đã tử vong, cháu Th. được đưa vào bệnh viện nhưng không kịp…" - giọng ông Toàn nghẹn lại.

Trong khi đó, tại tỉnh Phú Yên, bão số 12 cũng đã làm 1 người chết, 10 người bị thương; 69 nhà bị sập đổ hoàn toàn; trên 12.000 nhà bị hư hỏng; hơn 2.000 ha cao su, 20.000 ha mía, sắn bị ngã đổ; 104 tàu thuyền bị chìm, 23 lồng tôm hùm cùng hơn 2.600 con cá mú bị cuốn trôi. Ngành điện lực thiệt hại nặng với 641 trụ điện bị đổ ngã, 80 trạm biến áp nổ, hư hỏng.

Tranh thủ bão vừa tan, chị Trần Thị Nhanh (SN 1980; ngụ thôn Phú Khê 2, xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) ra dọn dẹp đống đổ nát. Chị Nhanh kể khoảng 4 giờ 30 phút ngày 4-11, cả nhà ngồi run khi bão đến thì nghe tiếng rắc lớn. Mọi người vừa kịp thoát ra ngoài thì ngôi nhà đổ sập. Toàn bộ tài sản bị chôn vùi, ướt sũng trong mưa.

Tại xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, ngôi nhà kiên cố của bà Lê Thị Thiên (82 tuổi, ngụ thôn Phú Khê 2) chỉ còn đúng một bức vách. "Gia đình đã phải mượn 12 lượng vàng để dựng nên ngôi nhà này mà giờ chỉ còn đống gạch ngói vỡ" - bà kể với đôi mắt vô hồn.

Dốc toàn lực khắc phục

Tối 5-11, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu đã có công điện khẩn yêu cầu các địa phương trong tỉnh chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ đang diễn biến phức tạp trên địa bàn. Theo đó, các địa phương phải khẩn trương tổ chức di dời, sơ tán dân ở vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn trước 22 giờ ngày 5-11.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, trong chiều 5-11, sạt lở đất đá và nước lũ đã làm 3 người thiệt mạng. Đến tối cùng ngày, tại khu vực đồi núi ở thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My tiếp tục xảy ra vụ sạt lở vùi lấp 8 người. Trong đó, 4 nạn nhân được tìm thấy (1 người bị thương rất nặng), 4 người còn mất tích.

Tại Thừa Thiên - Huế, đến 17 giờ ngày 5-11, mưa to tiếp tục kéo dài cùng với các thủy điện Bình Điền, A Lưới cấp tập xả lũ gây ngập nặng trên diện rộng. Có tất cả 20.859 hộ bị ngập sâu trong nước. Trong đó, 1.456 hộ với 5.861 người thuộc các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, thị xã Hương Trà, Hương Thủy và TP Huế đã được di dời đến nơi cao ráo. Toàn tỉnh có ít nhất 6 người chết và mất tích do nước lũ cuốn.



Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk, trong cơn bão số 12, tỉnh có 1 người chết do nhà sập, 3 người bị thương, 119 nhà bị sập hoàn toàn, 1.318 nhà dân, 5 trụ sở cơ quan và 11 trường học bị tốc mái. Mưa bão cũng khiến 8.369 ha cây trồng các loại bị ngã đổ, nhiều diện tích cao su bị hư hỏng nặng.

Trước thiệt hại quá lớn do bão số 12 và mưa lũ đang tiếp tục gây ra, các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, ứng phó theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Yêu cầu hoãn vẫn tổ chức thi hoa hậu Ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết UBND tỉnh đã có công điện khẩn yêu cầu Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2017 hoãn đêm thi bán kết vào tối 4-11. UBND tỉnh không cử bất cứ cán bộ nào tham gia cuộc thi này để tập trung toàn bộ lực lượng chống bão số 12. "Tuy nhiên, không hiểu sao họ vẫn tổ chức. Nếu xảy ra sự cố gì thì ban tổ chức cuộc thi phải chịu trách nhiệm. UBND tỉnh đã yêu cầu ban tổ chức giải trình về việc vẫn tổ chức đêm bán kết này" - ông Tài nói. Trước đó, tối 4-11, giữa cảnh tan hoang ở TP Nha Trang, vòng thi bán kết này vẫn được diễn ra. K.NAM

Kỳ Nam - Hồng Ánh