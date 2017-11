APEC 2017 đạt nhiều thành công

14/11/2017 02:43

* Năm APEC 2017 đã thành công tốt đẹp. Xin Thủ tướng cho biết kết quả nổi bật của Tuần lễ Cấp cao và cả Năm APEC 2017?



- Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Năm APEC 2017 thành công với tất cả hội nghị xuyên suốt cả năm, đỉnh cao là tuần lễ cấp cao vừa diễn ra tại Đà Nẵng. Trong các cuộc gặp, trao đổi, lãnh đạo các nền kinh tế đều đánh giá tuần lễ cấp cao hết sức thành công về nội dung và khâu tổ chức. Thành tựu lớn nhất là đã duy trì được mục tiêu của APEC trong bối cảnh thế giới và khu vực có những biến động phức tạp với những chiều hướng khác nhau về kinh tế, thương mại, đầu tư...

Tuần lễ cấp cao khẳng định vai trò của APEC là diễn đàn kinh tế hàng đầu khu vực, tiếp tục các mục tiêu của APEC: tự do hóa thương mại, thuận lợi hóa đầu tư và tăng trưởng trong khu vực. Bên cạnh đó, có những vấn đề mới được đưa ra như cách mạng công nghiệp 4.0, tạo nguồn lực cho kỷ nguyên số, thương mại điện tử, cơ cấu kinh tế… Với định hướng "tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung", hội nghị đã vạch ra tầm nhìn của APEC sau năm 2020 (sau khi APEC hoàn thiện các mục tiêu Bogor) với việc đưa ra nhóm công tác để xây dựng tầm nhìn này. Việt Nam đã đưa ra nhiều sáng kiến và được các nước ủng hộ, trong đó lần đầu tiên tổ chức diễn đàn doanh nghiệp (DN) Việt Nam, với sự tham gia của hơn 2.000 DN trong và ngoài nước, trong đó có 850 DN trong nước, tạo hiệu ứng lan tỏa với môi trường kinh tế, môi trường đầu tư của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại lễ khai trương Công viên APEC ngày 9-11Ảnh: APEC2017.vn

* Thưa Phó Thủ tướng, Việt Nam đạt được những gì với tư cách là nước chủ nhà, cụ thể nền kinh tế Việt Nam và các DN Việt Nam được lợi gì?

- Chúng ta đã khẳng định vai trò vị thế của Việt Nam trong khu vực, đồng thời tăng cường, thúc đẩy hơn nữa quan hệ với các thành viên APEC. Có 4 chuyến thăm cấp cao chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc, Tổng thống Mỹ, Tổng thống Chile và Thủ tướng Canada. Đồng thời, có 50 cuộc trao đổi giữa lãnh đạo Việt Nam với lãnh đạo cấp cao các nước. Đây là cơ sở, là dịp đưa quan hệ song phương giữa Việt Nam với các nước lên tầm cao mới, trong đó có những nước đóng vai trò quan trọng bậc nhất trên thế giới và trong khu vực.

Về kinh tế, bên lề Hội nghị Cấp cao APEC, Việt Nam có 121 thỏa thuận trị giá hơn 20 tỉ USD. Kèm với đó là những cơ hội cho các DN Việt Nam. Cũng do đó mà APEC 2017 đã cuốn hút được các DN tham gia. Chưa bao giờ thấy sự phấn khởi, sự tham dự của DN, người dân vào các hoạt động của APEC như vậy, trải dài trên 10 tỉnh, thành trong cả nước, qua các hội nghị, đặc biệt là tuần lễ cấp cao.

Trong cả năm APEC, chúng ta quảng bá được 10 tỉnh, thành trong cả nước ra thế giới, đặc biệt là TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. Chưa bao giờ có dịp quảng bá được nhiều tỉnh, thành với thế giới như vậy. Tất cả các nhà lãnh đạo đều đánh giá cao vẻ đẹp Việt Nam, vẻ đẹp Đà Nẵng.

* Lần thứ hai Việt Nam đăng cai tổ chức Năm APEC, vậy có điều gì khác biệt trong lần này?

- Có thể nói, năm 2017 là thời điểm khó khăn nhất với APEC so với những năm qua. Với sự khác biệt trong quan điểm của các nước bộc lộ trong năm 2017 về vấn đề bảo hộ, tự do hóa thương mại… nhưng các văn kiện APEC 2017 vẫn được thông qua, tạo cơ sở cho APEC trong những năm tiếp theo. APEC 2017 là sự hội tụ của rất nhiều yếu tố, đặc biệt có thể cảm nhận rất rõ vị thế của Việt Nam đã khác biệt sau 30 năm đổi mới, đặc biệt phát triển kinh tế, như Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: "Nền kinh tế Việt Nam phát triển một cách kỳ diệu". Chính vì những thành tích về kinh tế trong quá trình đổi mới, Việt Nam mới dẫn dắt được trong APEC. Kinh nghiệm của Việt Nam là hội nhập quốc tế, Việt Nam là một trong những nước có hiệp định thương mại tự do nhiều. Hội nhập, với Việt Nam hiện nay không chỉ thuần túy tham gia mà đã chủ động đóng vai trò dẫn dắt, cụ thể là định hướng được những chủ đề, nội dung trong APEC 2017 một cách tích cực, chủ động.

Các nước đến với hội nghị có sự khác biệt giữa các nước lớn như vậy nên để có được tuyên bố chung thôi đã hết sức khó khăn. Có những lúc tưởng hội nghị chỉ có thể ra được tuyên bố chủ nhà, hiệu lực không bằng tuyên bố chung. Nhưng sau cùng đã có được tuyên bố cấp cao kèm 2 phụ lục, tuyên bố bộ trưởng kèm 4 phụ lục dù trước đó nhiều nước không tán thành. Chúng ta đã đạt được những điều tưởng chừng không thể.

Những con số biết nói Theo Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, thành công của APEC thể hiện qua sự tham dự của các đại biểu. Có 21.000 người tham dự các sự kiện kéo dài cả năm 2017, riêng tuần lễ cấp cao có trên 11.000 người, trong đó có sự tham dự đông đảo của quan chức, DN. Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh có số người tham gia kỷ lục (trên 2.000 người), trong khi thông thường chỉ 1000 - 1.500 người tham dự đã được coi là thành công. Gần 3.000 phóng viên đưa tin… Đặc biệt đây là lần thứ 2 trong vòng 10 năm có sự tham dự của hầu hết lãnh đạo cấp cao của các nền kinh tế APEC. Những con số biết nói đó thể hiện sự quan tâm của thế giới, khu vực, của các DN đối với APEC và các vấn đề liên kết khu vực.

Dương Ngọc ghi