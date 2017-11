Ba hộ dân bị "khủng bố" bằng "bom bẩn"

05/11/2017 19:25

Cửa nhà bà A., bị tấn khủng bố bằng "bom bẩn"

Ngày 5-11, lãnh đạo UBND quận Lê Chân (TP Hải Phòng) cho hay cơ quan công an đang khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ vụ việc một số hộ dân trên địa bàn phường Cát Dài bị kẻ xấu ném "bom bẩn" vào trước cửa nhà.

Trước đó, vào rạng sáng 5-11, lần lượt các hộ dân bà Vũ Thị A. (ở số 2A/60 Nguyễn Đức Cảnh), bà Nguyễn Thị Ng. (ở số 142/224 Nguyễn Đức Cảnh) và hộ bà Bùi Thị T. (nhà số 26/160 Nguyễn Đức Cảnh, cùng phường Cát Dài, quận Lê Chân) bị đổ chất bẩn vào cửa nhà.

Bà Nguyễn Thị Ng. cho biết trong khi đang ngủ cùng đứa cháu nhỏ ở trong nhà thì bà thấy mùi xăng dầu bốc lên nồng nặc, cháu nhỏ không ngủ được. Ngay sau đó, bà Ng. đã gọi điện người hàng xóm là bà A. để nhờ gửi đứa cháu sang ngủ nhờ.

Khi mở cửa, bà phát hiện cửa nhà bị ném đầy chất xú uế. Trong khi đó, bà A. cũng cho hay cửa nhà mình cũng bị ném đầy chất thải, bốc mùi nồng nặc. Tương tự của nhà bà T. cũng chịu chung số phận bởi loại "bom bẩn".



Trong sáng 5-11, cả 3 hộ dân đã đến Công an phường Cát Dài, UBND phường Cát Dài trình báo về vụ việc. Theo trình bày của các hộ dân, ngày 1-11, các hộ dân nhận được quyết định cưỡng chế giải phóng mặt bằng từ UBND quận Lê Chân. Chiều ngày 4-11, lãnh đạo quận Lê Chân trực tiếp xuống vận động các hộ dân thực hiện quyết định cưỡng chế, giải phóng mặt bằng thì sau đó ra xảy ra vụ việc trên.

Ông Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND quận Lê Chân, cho hay thực hiện Dự án Công viên cây xanh Tam Bạc, từ năm 2016, UBND quận Lê Chân đã bắt đầu giải phóng mặt bằng đối với 223 hộ dân trên địa bàn phường Cát Dài.

Các hộ dân được di dời, tái định cư về địa bàn phường Vĩnh Niệm. Đến thời điểm hiện tại, chỉ còn số ít hộ dân chưa nhận đền bù, chưa bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công.

Ông Phạm Văn Thái, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận Lê Chân, cho biết cả 3 hộ dân trên nhiều lần được UBND quận ra thông báo nhận tiền đền bù, giải phóng mặt bằng, UBND quận Lê Chân đã có phương án bố trí tái định cư cho các hộ dân.Tuy nhiên, đến nay, các hộ dân vẫn chưa nhận tiền đền bù, chưa bàn giao mặt bằng, chưa nhận đất tái định cư.

Lãnh đạo UBND quận Lê Chân khẳng định ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Quận ủy, UBND quận Lê Chân đã chỉ đạo Công an phường Cát Dài, Công an quận Lê Chân khẩn trương điều tra, xác minh vụ việc.

Do khu vực đang triển khai xây dựng dự án Công viên cây xanh Tam Bạc, trên địa bàn hiện vẫn còn một số hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, để bảo đảm an ninh trật tự, UBND quận sẽ yêu cầu lực lượng Công an tăng cường tuần tra, kiểm soát.

Trọng Đức