27/10/2017 22:33

Khoảng 18 giờ 30 ngày 27-10, khuôn viên Hội quán Phước Kiến (đường Trần Phú, TP Hội An, Quảng Nam), ngọn lửa bốc lên kèm khói đen bốc lên mù mịt.



Mọi người đang nỗ lực chữa cháy tại khu thờ người quá cố

Những người thuộc hội quán cùng lực lượng dân phòng, đội quy tắc phường Minh An và nhiều thanh niên đã kịp thời có mặt, lao vào chữa cháy. Hàng chục bình chữa cháy mini của các cửa hàng gần đó được huy động để dập lửa. Tuy nhiên, do Hội quán Phúc Kiến khá rộng nhưng lửa cháy đúng ở gian thờ những người trong bang đã quá vãng, phía sau, bên trái hội quán nên công tác chữa cháy gặp khó khăn. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Quảng Nam đóng ở địa bàn Hội An cũng điều động 2 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ có mặt kịp thời, nhưng đến 19 giờ 30, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn, không lây lan sang khu vực khác và không có thiệt hại về người. Công an Hội An đang điều tra nguyên nhân gây cháy nhưng theo nhận định ban đầu nhiều khả năng do tàn hương đã bén vào vải, giấy ở gian thờ gây nên.

Xe cứu hỏa đang đậu ở đường Phan Châu Trinh, phía sau hội quán Phúc Kiến để dễ tiếp cận với khu vực cháy

Được biết, hội quán Phúc Kiến là một di tích văn hóa được xây dựng vào năm 1697, thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu và các vị thần bảo hộ sông nước, tài lộc, con cái, nơi thường xuyên thu hút du khách trong và ngoài nước ghé thăm hằng ngày khi tham quan Hội An .

V. Hai