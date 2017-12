Băn khoăn công an xã được trang bị súng

Cấp thiết nâng tiêu chuẩn tuyển chọn công an xã

Theo dự thảo thông tư của Bộ Công an, sắp tới, lực lượng công an xã sẽ được trang bị vũ khí quân dụng, vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ. Nếu dự thảo này được ban hành sẽ gây ra nhiều lo ngại cho xã hội. Bởi lẽ, hiện nay, tiêu chuẩn tuyển chọn vào làm công an xã, nhất là công an viên, khá đơn giản, trình độ học vấn khá thấp so với mặt bằng chung của xã hội.

Không thể phủ nhận lực lượng công an xã giữ vai trò nòng cốt, chính yếu trong việc giữ gìn an ninh trật tự ở các địa bàn vùng nông thôn, vùng sâu, miền núi, hải đảo. Tuy nhiên, lực lượng công an xã hiện nay là lực lượng vũ trang bán chuyên trách chứ không phải là lực lượng chuyên nghiệp.

Điều này được quy định rõ trong Pháp lệnh Công an xã do Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua năm 2008. Theo khoản 1 điều 5, Pháp lệnh Công an xã, công dân Việt Nam có đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ học vấn, sức khỏe theo quy định của Chính phủ, có nguyện vọng và năng khiếu phù hợp với công tác công an thì được xem xét, tuyển chọn vào công an xã.

Theo Nghị định 73/2009/NĐ-CP ngày 7-9-2009 của Chính phủ thi hành Pháp lệnh Công an xã, tiêu chuẩn được nêu cụ thể hơn tại điểm c, khoản 1, điều 4: Trưởng công an xã, phó trưởng công an xã phải là người đã học xong chương trình THPT trở lên (có bằng tốt nghiệp hoặc có giấy chứng nhận đã học hết chương trình THPT do cơ quan có thẩm quyền cấp); công an viên phải là người đã tốt nghiệp từ THCS trở lên.

Đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa không có đối tượng tuyển chọn có đủ tiêu chuẩn học vấn theo quy định tại điểm này thì trình độ học vấn của trưởng công an xã, phó trưởng công an xã và công an viên có thể thấp hơn nhưng cũng phải là người đã học xong chương trình tiểu học trở lên.

Với một người trình độ tiểu học, tức mới qua ngưỡng xóa mù chữ và chưa qua trường lớp đào tạo chính quy, thậm chí nhiều người chưa tốt nghiệp THPT, nhưng được trang bị vũ khí quân dụng là điều đáng băn khoăn. Chính phủ, Bộ Công an cần cân nhắc thấu đáo giữa mặt tích cực và những hạn chế khi đưa ra quy định này. Trong trường hợp cần thiết phải trang bị thì chỉ nên trang bị cho chức danh trưởng công an xã nhưng phải quy định điều kiện sử dụng chặt chẽ, tránh lạm dụng việc sử dụng tùy tiện.

Về lâu dài, tôi cho rằng cần phải nâng mặt bằng trình độ của lực lượng công an xã, đồng thời nâng điều kiện tuyển chọn và chỉ những người được đào tạo chính quy, chuyên nghiệp mới được tuyển dụng vào lực lượng này. Lúc đó, khi Bộ Công an chuẩn hóa lực lượng công an xã thì việc trang bị vũ khí quân dụng cũng chưa muộn.

Luật sư Nguyễn Văn Đức, Đoàn Luật sư TP HCM