Băn khoăn CSGT… giả thường dân

30/10/2017 06:00

Từ ngày 28-10, lực lượng CSGT Công an TP Vinh đã lập nhiều tổ mặc thường phục tuần tra, kết hợp với lực lượng công khai để xử lý người không đội mũ bảo hiểm. Sau 2 ngày đầu ra quân, rất nhiều trường hợp vi phạm bị lập biên bản, xử phạt.



Đại diện Công an TP Vinh cho biết việc lập các tổ tuần tra hóa trang, mặc thường phục làm nhiệm vụ xử lý vi phạm giao thông sẽ được duy trì thường xuyên vào các ngày trong tuần để nâng cao ý thức chấp hành của người dân.

Tuy nhiên, chị Vũ Thị Ngà (ngụ phường Lê Lợi, TP Vinh) bày tỏ lo lắng: "Phụ nữ đi một mình bỗng dưng có ai đó mặc thường phục chặn xe lại đòi kiểm tra thì làm sao phân biệt được họ là CSGT mà dừng. Nếu lỡ gặp phải đối tượng xấu giả danh CSGT thì sẽ rất nguy hiểm. Cách giả dạng thường dân này không ổn lắm". Còn theo anh Lê Văn Việt (trú phường Đông Vinh, TP Vinh), CSGT cứ công khai tuần tra chứ việc gì phải giả dạng. "Tuần tra, bắt người vi phạm giao thông mà mặc thường phục rất dễ xảy ra tiêu cực vì khi không mang quân phục, không đeo bảng tên thì người dân đi đường rất khó giám sát được việc anh có thực thi đúng chức năng, nhiệm vụ của mình hay không" - anh Việt nói.

Một CSGT mặc thường phục làm thủ tục kiểm tra người vi phạm pháp luật giao thông ở TP Vinh Ảnh: THANH CHƯƠNG

Giải thích lý do vì sao áp dụng biện pháp này, thượng tá Hoàng Duy Hà, Phó trưởng Công an TP Vinh, nói: "Chúng tôi thực hiện theo Thông tư 01 của Bộ Công an và Kế hoạch 212 của Công an tỉnh". Cụ thể, ông Hà dẫn quy định tại điều 9 Thông tư 01/2016/TT-BCA của Bộ Công an cho phép CSGT được phép hóa trang (mặc thường phục) thực hiện nhiệm vụ giám sát tình hình trật tự giao thông.

Cũng theo ông Hà, lực lượng CSGT hóa trang khi bắt người vi phạm thì đưa thẻ ra giới thiệu là lực lượng Công an TP Vinh, sau đó gọi lực lượng tuần tra công khai đến lập biên bản xử lý. Ông Hà còn giải thích lý do mà Công an TP Vinh lập các tổ tuần tra CSGT hóa trang là do thời gian gần đây nhiều thanh niên trên địa bàn không đội mũ bảo hiểm, chạy xe máy lạng lách gây mất an toàn giao thông.

Đại diện Cục CSGT - Bộ Công an khẳng định việc Công an TP Vinh lập tổ tuần tra hóa trang, cho phép CSGT mặc thường phục đi kiểm tra, xử lý vi phạm là phù hợp theo Thông tư 01/2016/TT-BCA của Bộ Công an. Tuy nhiên, đối với những trường hợp CSGT hóa trang thực hiện, tuần tra, kiểm soát không theo kế hoạch (ở đây là kế hoạch của Phòng CSGT, Công an TP Vinh) là không đúng. Bên cạnh đó, việc tuần tra kiểm soát phải theo đúng tinh thần Thông tư 01/2016 của Bộ Công an, tránh lạm dụng, sách nhiễu gây phiền hà đến người dân.

Tích cực và tiêu cực Liên quan đến vấn đề này, luật sư Võ Đan Mạch (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng việc tuần tra hóa trang chỉ thực hiện trong trường hợp trưởng phòng CSGT hoặc trưởng công an từ cấp huyện trở lên có kế hoạch cụ thể. Quy định của Bộ Công an nghiêm cấm lạm dụng việc tuần tra hóa trang để sách nhiễu, gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức. Từ cách làm của Công an TP Vinh, luật sư Mạch phân tích thêm: Có thể nói việc hóa trang có 2 mặt tích cực và tiêu cực. Mặt tích cực là làm cho người dân nâng cao ý thức trong chấp hành pháp luật giao thông nhằm giảm thiểu nguy hiểm tai nạn cho người điều khiển phương tiện... Mặt tiêu cực là dễ xảy ra giả danh, lạm dụng để trục lợi bất chính. P.DŨNG

Nhóm Phóng viên