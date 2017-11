Bảo mẫu liên quan vụ bạo hành trẻ mầm non ra trình diện

29/11/2017 20:16

Tối 29-11, nguồn tin từ Công an quận 12, TP HCM xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động bảo mẫu Nguyễn Thị Đào (SN 1994) – người liên quan đến vụ bạo hành trẻ em tại cơ sở mầm non Mầm Xanh (phường Hiệp Thành, quận 12) đã đến Công an phường Hiệp Thành trình diện. Sau khi lấy lời khai ban đầu, công an phường đã bàn giao bảo mẫu này cho Đội điều tra Tổng hợp Công an quận 12 tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Tại trụ sở công an, bước đầu Đào khai do đi công tác nên không biết sự việc xảy ra. Sau khi về nhà, Đào lên mạng xem thì thấy hình ảnh của mình và bà Linh đang bạo hành trẻ. Thấy bà Linh bị bắt, Đào hoảng sợ liền đến trụ sở công an trình diện.

Được biết, chiều cùng ngày, công an còn triệu tập thêm một bảo mẫu liên quan (chưa tiết lộ danh tính) để lấy lời khai phục vụ điều tra.

Cơ sở mầm non Mầm Xanh nơi xảy ra vụ bạo hành trẻ em gây bức xúc dư luận

Mới đây, Công an quận 12 đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với bà Phạm Thị Mỹ Linh (43 tuổi, chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh trên địa bàn phường Hiệp Thành, quận 12) về hành vi "Hành hạ người khác" được quy định tại khoản 2, Điều 110 Bộ luật Hình sự.

Tại công an, bà Linh thừa nhận mình chính là người trong clip đã đánh đập các bé. Bà Linh cho hay do các cháu nhỏ nghịch ngợm nên bà đã dùng chai nhựa, cán chổi, cây lau nhà…đánh để các bé nghe lời.

Video: Bảo mẫu bạo hành trẻ cúi gầm mặt và sự bức xúc của phụ huynh

Bà này cũng thừa nhận mới thuê 2 bảo mẫu tên Quỳnh (quê Cà Mau) và Đào (quê Đồng Tháp) giữ trẻ nhưng 2 người này chưa có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề bảo mẫu.

Trước đó, báo chí có bài phản ánh nhiều trẻ ở cơ sở mầm non Mầm Xanh bị bảo mẫu bạo hành. Ngay sau khi thông tin được đăng tải, UBND quận 12 đã chỉ đạo UBND phường Hiệp Thành đình chỉ hoạt động đối với cơ sở mầm non này và lấy lời khai những người liên quan phục vụ điều tra.

Tin - ảnh: SỸ HƯNG