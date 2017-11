Bảo vệ BV Phụ sản Hà Nội bị tố đánh tới tấp người nhà bệnh nhân

01/11/2017 14:53

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào đêm 31-10, tại Bệnh viện phụ sản Hà Nội (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội). Lúc này anh Nguyễn Khắc P. (SN 1977, trú tại phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) đưa người nhà vào thăm khám tại bệnh viện.



Khu vực cổng Bệnh viện phụ sản Hà Nội, nơi xảy ra vụ xô xát

Khi anh P. điều khiển xe ô tô qua cổng bệnh viện, người bệnh vừa xuống xe đi vào viện thì bảo vệ của bệnh viện đến thu tiền vé. Lúc này, giữa anh P. và bảo vệ có cãi nhau dẫn đến việc xô xát giữa hai bên. Ngay sau đó, anh P. bị 3 nhân viên bảo vệ của bệnh viện này xông vào đánh tới tấp.

Chiều ngày 1-11, trao đổi với Báo Người Lao Động, lãnh đạo Công an phường Ngọc Khánh xác nhận vụ việc và cho biết, ngay khi nhận được tin báo, đơn vị đã cử người xuống xác minh thông tin. Anh P. cũng đã được công an giới thiệu đi giám định ở Bệnh viện Xanh Pôn. Phương tiện của anh P. đã được đưa về công an phường để điều tra, làm rõ.

Nhân viên Phòng công tác xã hội của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội xác nhận vụ việc và cho biết nguyên nhân dẫn đến sự việc trên chỉ là do hiểu nhầm. Vụ xô xát giữa nhân viên bảo vệ Bệnh viện phụ sản Hà Nội và người nhà bệnh nhân đã được báo cáo lên cấp trên xin ý kiến chỉ đạo để xử lý.

Sáng 1-11, người nhà anh P. cho biết, sau khi trở về nhà, anh P. bị choáng váng, đau bụng và nôn. Chiều 1-11, anh P. đã được đưa trở lại phòng cấp cứu Bệnh viện Xanh Pôn để thăm khám, điều trị.

Huy Thanh