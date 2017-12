Bảo vệ trẻ em, đừng nói suông!

02/12/2017 00:05

Đó là những việc chính quyền và Phòng Giáo dục quận 12, TP HCM đã làm sau khi xảy ra vụ bạo hành trẻ ở lớp mẫu giáo Mầm Xanh.

Ghi nhận đây là những việc cấp bách, cần thiết song dư luận xã hội vẫn cho rằng cơ quan hữu trách của chúng ta thường chỉ biết thông tin khi vụ việc đã xảy ra và giải quyết chạy theo sự vụ, trong khi xem nhẹ những giải pháp ngăn ngừa, phòng tránh. Bởi những năm gần đây, chưa kể những vụ bạo hành trẻ em ở gia đình, tại các điểm giữ trẻ đã xảy ra nhiều vụ hành hạ trẻ em. Khi bị phát giác, những "ác mẫu" này đều nhận những mức án khá nghiêm khắc là tù giam từ 1 đến 3 năm, có người 4 năm.

Vì sao pháp luật xử nghiêm mà tính răn đe vẫn không cao, vẫn xảy ra bạo hành trẻ em? Có phải hệ thống giám sát với 15 đầu mối đã lơi lỏng, bởi người trong cuộc không có nhân tâm, bởi cha mẹ trẻ "không để ý"?… Bây giờ không chỉ là những cảm xúc của số đông trước vụ việc mà cảm xúc đã lắng lại, cần tĩnh tâm để tìm câu trả lời xác đáng nhằm ngăn chặn hữu hiệu tình trạng bạo hành với trẻ em, đối tượng được yêu thương, quan tâm nhất trong xã hội.

Trước hết phải mạnh tay với những người tâm địa không tốt, không đủ nhân cách, tư cách làm bảo mẫu hay dạy trẻ. Ngoài xử tù, phải cấm vĩnh viễn họ tham gia vào hệ thống giáo dục. Những cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm chính trong quản lý các trường mầm non phải có cách hành xử rạch ròi hơn, thẳng thắn nhận trách nhiệm, không "đẩy", "đổ" như "do họ đối phó tinh vi nên không phát hiện ra". Một chức sắc của ngành giáo dục TP HCM cho rằng phòng mầm non của sở chỉ có 5 người, đi kiểm tra trên 1.200 nhóm trẻ khắp TP thì chỉ như muối bỏ bể nên việc kiểm tra bằng con người là không hiệu quả.

Nói vậy không sai nhưng chưa đúng bản chất vấn đề bởi đâu chỉ ngành giáo dục mà rất nhiều ngành khác, đều từng nêu lý do ít người, kiểm tra không xuể để đổ lỗi khi có sự việc nghiêm trọng xảy ra. Quản lý hành chính, quản lý xã hội không phải như trên sân bóng đá, "một kèm một" mà bằng cơ chế, pháp luật, bằng các phương cách giám sát và biện pháp thực hiện. Tư duy quản lý phải nhanh nhạy thích ứng, không theo lối mòn, cũ kỹ. Hiểu đúng sẽ làm đúng và hiệu quả hơn. Đội ngũ cán bộ công chức của chúng ta đến nay dư thừa rất lớn, ngân sách nuôi bộ máy ngốn khoản kinh phí khổng lồ mà còn không đổi thay tư duy, phong cách làm việc thì sự trì trệ, xảy ra những sự cố tương tự e rằng sẽ còn tiếp diễn.

Để ngăn ngừa, phải lắp đặt hệ thống camera giám sát ở tất cả các điểm giữ trẻ. Việc này là cần thiết, nên làm ngay nhưng cũng rất cần tình người và luật pháp song hành. Luật pháp thực thi thẳng tay, ngành giáo dục tuyển chọn đầu vào chặt chẽ hơn, phải yêu trẻ và có nghiệp vụ chuyên môn mới làm bảo mẫu. Các cơ quan hữu trách phải giám sát chặt chẽ hơn và cha mẹ, người thân các bé đừng quá hời hợt đến mức con cháu mình bị bạo hành suốt thời gian dài cả năm mà không hay biết?

THẾ LINH