Bắt 2 "cẩu tặc", tạm giữ hơn 50 con chó

27/10/2017 10:54

Sáng 27-10, trung tá Nguyễn Thành Long, Trưởng Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, cho biết đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng có hành vi bắt trộm chó của người dân để tiếp tục điều tra làm rõ.



Đối tượng Nguyễn Văn Trà

Lê Ngọc Ái bị công an bắt giữ Ảnh: CHÍ MAI

Trước đó, khoảng 0 giờ 30 phút rạng sáng cùng ngày, qua theo dõi, mật phục, lực lượng Công an huyện Núi Thành đã bắt quả tang Lê Ngọc Ái (31 tuổi) và Nguyễn Văn Trà (25 tuổi; cùng ngụ xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành) đang chở 5 con chó được nhốt trong 1 cái lồng sắt đem đi bán cho ông Lê Ngọc Thu (63 tuổi; ngụ thôn Phú Hưng, xã Tam Xuân 1).

Video: 2 đối tượng trộm chó bị bắt cùng tang vật

Bước đầu, các đối tượng khai nhận những con chó trên do chúng vừa bắt trộm của người dân địa phương. Biển số xe mà các đối tượng sử dụng để đi trộm chó cũng là biển số giả.

5 trong số hơn 50 con chó công an đang tạm giữ Ảnh: CHÍ MAI

Công an huyện Núi Thành tạm giữ tang vật là một chiếc xe máy, một súng bắn điện tự chế được các đối tượng sử dụng để đi bắt trộm chó.

Xe máy và tang vật các đối tượng dùng trộm chó Ảnh: CHÍ MAI

Ngoài ra, lực lượng công an còn tạm giữ hơn 50 con chó đang được nhốt tại nhà ông Thu để phục vụ công tác điều tra. Công an huyện Núi Thành thông báo ai bị mất trộm chó vui lòng liên hệ công an để nhận diện. Trung tá Long nhận định, với tang vật thu được là 5 con chó đã đủ yếu tố khởi tố hình sự các đối tượng về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Tr.Thường