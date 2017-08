Bắt được thanh niên đi xe máy bằng chân

21/08/2017 19:21

Ngày 21-8, Phòng Cảnh sát trật tự Công an TP Đà Nẵng đã bàn giao Lê Hữu Thọ (SN 1987, ngụ quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cho Công an phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để làm rõ hành vi vi phạm khi tham gia giao thông đường bộ.



Lê Hữu Thọ chính là thanh niên điều khiển xe máy phóng như bay trên đường Nguyễn Văn Thoạ,i đã bị công an bắt quả tang

Trước đó, tối 20-8, trong lúc tuần tra, kiểm soát tại quận Ngũ Hành Sơn, lực lượng Đội Cảnh sát phản ứng nhanh 113 (thuộc Phòng Cảnh sát trật tự) phát hiện nam thanh niên đang điều khiển xe máy hiệu Dream BKS 43K8-74...không đội mũ bảo hiểm, đứng 2 chân trên yên xe, điều khiển xe chạy trên đường nên đã ra hiệu dừng xe và đưa về trụ sở Công an phường Mỹ An.

Tại trụ sở công an, Thọ khai nhận việc đứng 2 chân trên yên và điều khiển xe gắn máy là do học từ một clip trên mạng và thấy vui nên đã bắt chước.

Thọ cũng khai nhận mình chính là người điều khiển xe máy buông 2 tay đứng thẳng 2 chân lên trên yên xe, lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Văn Thoại bị người dân quay clip và tung lên mạng xã hội, bị Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng thông báo truy lùng.

B.Vân