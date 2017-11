Bắt tạm giam chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh

28/11/2017 11:05

Ngày 28-11, đại tá Đoàn Văn Phúc – Trưởng Công an quận 12, TP HCM xác nhận đã quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với bà Phạm Thị Mỹ Linh (43 tuổi, chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh trên địa bàn phường Hiệp Thành, quận 12) về hành vi "Hành hạ người khác" được quy định tại khoản 2, Điều 110 Bộ luật Hình sự.

Lãnh đạo VKSND quận 12 cũng xác nhận đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt để tạm giam của công an cùng cấp đối với Phạm Thị Mỹ Linh.

Lãnh đạo VKSND quận 12 thông tin thêm là đang báo cáo khẩn vụ việc lên VKSND TP HCM.

Chủ cơ sở kiêm bảo mẫu Mỹ Linh tại công an

Chân dung chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh

Trước đó, báo chí có bài phản ánh nhiều trẻ ở cơ sở mầm non Mầm Xanh bị bảo mẫu bạo hành. Ngay sau khi thông tin được đăng tải, UBND quận 12 đã chỉ đạo UBND phường Hiệp Thành đình chỉ hoạt động đối với cơ sở mầm non này. Bà Linh và những người liên quan được mời lên trụ sở công an lấy lời khai điều tra.



Cơ sở mầm non Mầm Xanh, nơi xảy ra vụ bạo hành trẻ em gây bức xúc dư luận

Tại trụ sở công an, bà Linh thừa nhận mình chính là người trong clip đã đánh đập các bé. Bà Linh cho hay do các cháu nhỏ nghịch ngợm nên bà đã dùng chai nhựa, cán chổi, cây lau nhà…đánh để các bé nghe lời.



Bà này cũng thừa nhận mới thuê 2 bảo mẫu tên Quỳnh (quê Cà Mau) và Đào (quê Đồng Tháp) giữ trẻ nhưng 2 người này chưa có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề bảo mẫu. Hiện công an đang xác minh nhân thân của 2 bảo mẫu này để mời lên lấy lời khai điều tra.

Liên quan đến vụ việc này, tối 27-11, Thành ủy TP HCM có công văn chỉ đạo khẩn yêu cầu: Ban cán sự đảng UBND TP chỉ đạo UBND TP chỉ đạo tiến hành tổng kiểm tra toàn bộ hoạt động của cơ sở mầm non ngoài công lập trên địa bàn TP. Chấn chỉnh, xử lý đối với những cơ sở không đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

Đảng ủy Công an TP chỉ đạo Công an TP chỉ đạo khẩn trương điều tra, xử lý đối với hành vi bạo hành trẻ em tại cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh theo quy định của pháp luật.

Bí thư các quận, huyện chỉ đạo các giải pháp tăng cường công tác quản lý Nhà nước. Rà soát, kiểm tra hoạt động của nhóm, lớp mầm non tư thục… theo đúng quy định. Kịp thời phát hiện, không để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật, ngược đãi, hành hạ, xâm hại trẻ em. Xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm và kiểm kiểm trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý trên địa bàn, trách nhiệm kiểm tra, quản lý ngành dọc đối với các tập thể, cá nhân có liên quan.

Toàn TP có 1.800 nhóm lớp giữ trẻ Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo TP Bùi Thị Diễm Thu cho biết hiện trên địa bàn TP có hơn 1.800 nhóm lớp giữ trẻ. Tất cả đều được cấp phép theo quy định. Theo bà Thu, đây là sự việc phát sinh nhất thời, ngành giáo dục cũng thấy mình có một phần trách nhiệm. Phó Chủ tịch UBND quận 12 Trịnh Thị Mỹ Lan cho biết cơ sở Mầm Xanh được cấp phép năm 2014, thời hạn 3 năm, đến 2016 được gia hạn. Bà Phạm Thị Mỹ Linh vừa là chủ cơ sở, vừa trực tiếp quản lý. Lớp có 36 trẻ (25 trẻ 3-5 tuổi, 11 trẻ từ 11-36 tháng). Cơ sở có 2 bảo mẫu chưa đạt chuẩn. UBND quận 12 đã kiểm tra, chỉ đạo UBND phường Hiệp Thành đình chỉ ngay nhóm trẻ này. UBND quận 12 đã chỉ đạo công an điều tra ngay việc bạo hành tại cơ sở. "Hiện đã sắp xếp cho 36 cháu đến học ở trường mầm non Họa Mi 2 cũng ở phường Hiệp Thành. Tuy nhiên phường chỉ tiếp xúc được 20 phụ huynh, còn lại thì chưa gặp được" – bà Lan nói. Theo bà Lan, quận đã chỉ đạo tổng rà soát 53 trường và trên 200 nhóm lớp ngoài công lập về cơ sở vật chất, vệ sinh an toàn thực phẩm, chuyên môn. Chiều nay, UBND quận 12 chỉ đạo họp toàn ngành, triệu tập chủ các cơ sở, nhóm lớp để nhắc nhở, chấn chỉnh không để xảy ra trường hợp tương tự.

SỸ HƯNG - PHẠM DŨNG - PHAN ANH