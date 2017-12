09/12/2017 06:31

Ngày 8-12, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khóa XIV đã họp phiên bất thường, thông qua 2 nghị quyết với sự đồng thuận của tất cả ủy viên UBTVQH, về việc cho thôi đại biểu QH đối với ông Đinh La Thăng - phó trưởng Ban Kinh tế trung ương, ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN).



Cố ý làm trái gây hậu quả trong 2 vụ án

Chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đinh La Thăng để điều tra về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Việc này thực hiện theo Quyết định khởi tố bị can số 522/C46 ngày 8-12 và Lệnh bắt tạm giam số 134/C46 ngày 8-12 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Ngay sau khi có quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam, ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức trung ương, đã ký quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Đinh La Thăng.

Ông Đinh La Thăng bị bắt sau 7 tháng thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Hiện nay, Cơ quan CSĐT và Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra 2 vụ án liên quan đến trách nhiệm của ông Đinh La Thăng. Một là, vụ án Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại 800 tỉ đồng trong việc góp vốn của PVN vào Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank). Hai là, vụ án Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; tham ô tài sản xảy ra tại Tổng Công ty Xây lắp dầu khí (PVC) liên quan đến dự án Nhiệt điện Thái Bình II.

Nhiều vi phạm nghiêm trọng

Vào cuối tháng 4-2017, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) trung ương đã đề xuất thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy PVN và cá nhân ông Đinh La Thăng. Theo kết luận của UBKT trung ương, ông Đinh La Thăng - lúc bấy giờ là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch PVN - chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy, PVN trong giai đoạn 2009-2011.

Ông Đinh La Thăng phải chịu trách nhiệm khi ký ban hành Nghị quyết 233/NQ-ĐU ngày 17-3-2009 của Đảng ủy PVN có nội dung không phù hợp với quy định pháp luật, để HĐTV, ban tổng giám đốc tập đoàn và các tổng công ty thành viên quyết định chỉ định nhiều gói thầu trái pháp luật. Vi phạm quy chế làm việc HĐQT PVN trong việc ký thỏa thuận tham gia góp vốn tại Văn bản số 6934 ngày 18-9-2008 giữa ông Đinh La Thăng, Chủ tịch HĐQT tập đoàn và chủ tịch HĐQT OceanBank. Nội dung: Tập đoàn tham gia góp vốn 20% trở lên; cử cán bộ tham gia quản trị, điều hành; đề nghị các đơn vị thành viên sử dụng dịch vụ của OceanBank, trước khi HĐQT họp thống nhất nội dung trên.

"Ông Đinh La Thăng chịu trách nhiệm trong việc HĐTV ban hành Nghị quyết số 4266/NQ-DKVN góp vốn vượt mức quy định vào OceanBank, trái quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, gây thiệt hại rất nghiêm trọng cho PVN. Chịu trách nhiệm trong việc HĐTV ban hành một số nghị quyết, quyết định chỉ định nhiều gói thầu với tổng giá trị lớn, vi phạm các nghị định của Chính phủ; tham mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho chỉ định nhiều gói thầu không bảo đảm các điều kiện theo quy định của pháp luật" - kết luận của UBKT trung ương nêu rõ.

Theo kết luận của UBKT trung ương, ông Đinh La Thăng phải chịu trách nhiệm khi chấp thuận cho PVC được miễn bảo lãnh thực hiện hợp đồng đối với công trình, dự án do tập đoàn chỉ định cho PVC thực hiện và chấp thuận cho Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí được miễn bảo lãnh thực hiện hợp đồng đối với hợp đồng thiết kế, mua sắm, xây dựng Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất, vi phạm Luật Đấu thầu năm 2005.

Đến Hội nghị Trung ương lần thứ 5 ngày 7-5-2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng bằng hình thức cảnh cáo, cho thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII. Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhận thấy: Ông Đinh La Thăng dù có quá trình công tác gần 35 năm, có những đóng góp nhất định cho PVN và những cơ quan, đơn vị từng giữ cương vị lãnh đạo nhưng ông đã mắc những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và công tác cán bộ; ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, tổ chức Đảng và cá nhân ông Đinh La Thăng, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đến mức phải thi hành kỷ luật theo quy định của Đảng.

Sau đó 3 ngày, Bộ Chính trị quyết định phân công ông Đinh La Thăng giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế trung ương, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM.





Bài và ảnh: Minh Chiến