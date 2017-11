Bến xe Miền Tây: Giá vé xe Tết tăng 40%-60%

24/11/2017 18:03

Trong kế hoạch phục vụ hành khách dịp Tết Nguyên đán 2018 tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân, TP HCM), lãnh đạo đơn vị này dự báo lượng hành khách thông qua bến tăng 5%-7% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, thời gian cao điểm bắt đầu từ ngày 27 tới 30 tháng Chạp (tức từ ngày 12 tới 15-2-2018).



Đại diện Bến xe Miền Tây cho biết thời gian phục vụ Tết Mậu Tuất 2018 là 20 ngày, từ 6-2 đến 25-2-2018 (từ 21 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến hết ngày 10 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

Do đặc thù là các chặng đường ngắn và hành khách chủ yếu tập trung vào thời điểm cận Tết nên theo đại diện Bến xe Miền Tây, đợt cao điểm từ ngày 27 tới 30 tháng Chạp, bến xe này sẽ tổ chức bán vé và phục vụ hành khách 24/24 giờ.

Riêng từ ngày 26-1 đến 10-2-2018 (tức từ ngày 10 đến 25 tháng Chạp năm Đinh Dậu), Bến xe Miền Tây sẽ tổ chức bán vé trước cho hành khách tại các phòng bán vé của bến cũng như nhận đăng ký mua vé Tết qua số điện thoại 028.3751.0524 hoặc website: www.bxmt.com.vn.

Hành khách mua vé về quê dịp Tết 2017 tại Bến xe Miền Tây

Cũng theo lãnh đạo Bến xe Miền Tây, đơn vị này sẽ liên hệ ban quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp có nhu cầu đặt vé cho công nhân về quê để lập danh sách gửi bến nhằm sắp xếp phù hợp. Đến ngày đi, công nhân chỉ cần vào bến để nhận vé.

Với trường hợp số lượng hành khách đăng ký từ 29 người trở lên có cùng tuyến đường, Bến xe Miền Tây cho biết sẽ ký hợp đồng đưa xe đến điểm hẹn để đón và hành khách sẽ chịu thêm phí trung chuyển.

Theo lãnh đạo Bến xe Miền Tây, hành khách sẽ dồn vào thời điểm cận Tết để mua vé

Về giá vé trong dịp Tết, lãnh đạo Bến xe Miền Tây thông tin sẽ áp dụng tăng 40% so với ngày thường. Riêng những tuyến đường có cự ly trên 400 km, giá vé tăng cao nhất, 60%, áp dụng trong 6 ngày, từ 12 đến 17-2-2018 (tức ngày 27 tháng Chạp năm Đinh Dậu đến mùng 2 tháng Giêng năm Mậu Tuất). Lý do áp dụng mức phụ thu như trên, đại diện Bến xe Miền Tây cho biết nhằm bù chiều xe chạy rỗng, quay đầu lại bến để đón khách.

Trong khi đó, dịp Tết Dương lịch 2018 (nghỉ 3 ngày liên tục, từ 30-12-2017 tới 1-1-2018), lãnh đạo Bến xe Miền Tây cũng dự báo lượng khách tăng 5%-7% so với cùng năm trước và tăng 60%-70% so với ngày thường. Do thời gian ngắn và không phải huy động xe tăng cường nên dịp Tết Dương lịch, giá vé tại bến xe này vẫn sẽ giữ nguyên như ngày thường.

GIA MINH