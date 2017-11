Quay lén cháu gái đang tắm, dượng bị cháu trai đâm tử vong?

10/11/2017 19:04

Chiều 10-11, thông tin từ Công an phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, cho biết tại địa phương vừa xảy ra vụ án mạng khiến chết 1 người tại khu dân cư khóm Tây Khánh 8, phường Mỹ Hòa. Nạn nhân là Nguyễn Ngọc Toàn (SN 1994; thường trú xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang).



Nguyễn Thanh Nhựt tại Cơ quan CSĐT. Ảnh do Công an cung cấp.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 9-11, Toàn vừa về đến nhà thì nảy sinh mâu thuẫn với bà L. (chị vợ). Bà L. cho rằng Toàn là kẻ đã dùng điện thoại di động để quay lén cảnh con gái của bà là em N.T.T. (14 tuổi) đang tắm.

Lúc này, Nguyễn Thanh Nhựt (SN 1998, con trai bà L.) nổi nóng, nhặt cây gỗ đầu vuông ném Toàn nhưng không trúng. Toàn liền lượm cây gỗ đánh bà L. Người dân ở gần đó đến can ngăn, tuy nhiên Toàn vẫn chạy vào nhà lấy dao ra thách thức.

Sẵn cơn tức và bị Toàn thách thức đánh nhau nên Nhựt liền chụp con dao Thái Lan để trên bàn đâm Toàn. Dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng Toàn đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang.

T.Nốt