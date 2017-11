Bị phát hiện sai phạm, chủ tịch xã được chuyển về huyện công tác

14/11/2017 17:50

Ngày 14-11, ông Võ Minh Lễ, Bí thư Huyện ủy An Minh, tỉnh Kiên Giang, cho biết ông đã có ký báo cáo kết quả xử lý sai phạm xảy ra tại xã Tân Thạnh trong giai đoạn từ ngày 1-1-2015 đến tháng 6-2016.



Sau khi xem xét kết quả điều tra từ Cơ quan CSĐT Công an huyện An Minh vào đầu tháng 8 vừa qua, Ban Thường vụ Huyện ủy An Minh thống nhất đề nghị không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Võ Văn Khanh (nguyên Bí thư Đảng ủy xã Tân Thạnh) vì mượn 5 triệu đồng từ tiền bán vỏ máy vi tính do Xã đội Tân Thạnh trực tiếp quản lý để sử dụng nhưng đã khắc phục xong. Tuy nhiên, ông Khanh vẫn nhận hình thức kỷ luật khiển trách về mặt Đảng và được điều động về công tác tại Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện An Minh.

Cũng qua đợt kiểm tra này, các đơn vị chức năng đã phát hiện ông Nguyễn Thanh Điền, Chủ tịch UBND xã Tân Thạnh, để xảy ra sai phạm với tổng số tiền hơn 700 triệu đồng. Trong số này, phần trách nhiệm thuộc về ông Điền hơn 300 triệu đồng do ông này thiếu kiểm tra nên để các bộ phận lập chứng từ quyết toán không hợp lệ như ghi trùng ngày hội nghị, ngày nghỉ, viết hóa đơn chứng từ không ghi ngày tháng; tẩy xóa, sửa chữa từ nguồn kinh phí thường xuyên... Đến nay đã nộp được hơn 227 triệu đồng. Cũng trong khoảng thời gian này, ông Điền để cho cấp dưới chiếm đoạt hơn 16 triệu đồng do kê chênh lệch tiền mua thiết bị văn phòng. Ngoài ra, ông Điền có nhận số tiền 45 triệu đồng nhưng không có nội dung chi để giao lại ông Võ Văn Phương (Xã đội phó) sử dụng chi cho công tác an ninh quốc phòng sai quy định. Tuy nhiên, xét thấy tổng số tiền sai phạm dưới 100 triệu đồng nên Ban Thường vụ Huyện ủy An Minh đề nghị không truy cứu ông Điền về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" hoặc "Lạm dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và đã ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về mặt Đảng, điều động về công tác tại Ban Tổ chức Huyện ủy.

Cũng trong khoảng thời gian này, 5 cán bộ gồm: Kế toán, thủ quỹ, MTTQ... của xã Tân Thạnh đã vi phạm với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng bằng nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên, các cán bộ này đều được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Tham ô tài sản" vì thiệt hại cho ngân sách nhà nước không lớn hoặc đã nhận hình thức kỷ luật tương ứng.

"Qua xem xét kết quả điều tra, Ban Thường vụ Huyện ủy nhận thấy các tập thể gồm: Công an xã, Đảng ủy xã, HĐND xã, UBND xã trong quá trình thực thi nhiệm vụ việc chi các khoản tiền trên cho công việc là có thật nên đề nghị cho quyết toán"- báo cáo nêu rõ.

T.Nốt