Bị phát hiện, tên trộm lao xe máy vào người dân

11/12/2017 19:33

Ngày 11-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng đối với Võ Phước Hạnh (SN 1988), trú tại phường An Đông; Lê Văn Cảm (SN 1996), trú tại thị xã Hương Thủy để tiếp tục làm rõ hành vi trộm cắp tài sản và gây tai nạn.

Đối tượng Hạnh tại cơ quan công an

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 5-12, Cảm điều khiển xe mô tô hiệu Airblade biển số 75G1- 05417 chở Hạnh tìm "con mồi" để trộm cắp tài sản. Khi đến một công trường đang xây dựng trên đường Trương Gia Mô, phường Vỹ Dạ (TP Huế), Hạnh đột nhập vào lấy trộm 1 máy cắt sắt hiệu Hantex và lên xe Cảm chở tẩu thoát.

Lúc này, anh Nguyễn Phước B. cùng người dân xung quanh phát hiện, ngăn cản thì bị 2 đối tượng trên đâm thẳng vào. Cú va chạm khiến Cảm mất lái và tiếp tục đâm vào xe ô tô đang đỗ bên đường. Hậu quả anh B. bị gãy răng, xương hàm phải nhập viện, xe ô tô hư hỏng phần đầu.

Công an TP Huế sau đó nhanh chóng vào cuộc và bắt được 2 đối tượng. Hạnh và Cảm là đối tượng nghiện ma túy.

Q.Nhật