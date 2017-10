Bị tiêu chảy, bé 2 tuổi tử vong sau hơn 1 ngày đêm nhập viện

26/10/2017 16:01

Ngày 26-10 trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Bùi Khắc Hùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, cho biết vừa nhận được đơn của anh Mai Đức Thông (SN 1984, ngụ tổ dân phố 9, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk), khiếu nại liên quan đến việc con anh là cháu Mai Mạnh Toàn (SN 2015) tử vong.



Gia đình cháu Toàn cho rằng bệnh viện tắc trách dẫn đến cái chết của cháu

Theo đơn khiếu nại của anh Thông, khoảng 8 giờ sáng 27-9, cháu Toàn bị tiêu chảy, mệt mỏi nên gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Pắk thăm khám và điều trị. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán cháu Toàn bị rối loạn tiêu hóa, phải nằm viện để theo dõi. Khi đã nhập viện, cháu Toàn vẫn bị tiêu chảy nhiều nên gia đình có gọi điều dưỡng nhờ thông báo cho các y bác sĩ nhưng không có bác sĩ đến kiểm tra. Điều dưỡng đưa 2 gói erezon (nước điện giải) và 1 viên thuốc cùng 1 gói nhỏ nói là cứ uống đi. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, cháu Toàn sốt cao và đi ngoài nhiều nên gia đình báo lại cho điều dưỡng, tuy nhiên cũng không có bác sĩ nào đến khám. Khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, cháu Toàn sốt và co giật nên gia đình lau người cho cháu nhưng không thấy đỡ. Sau đó, cháu được chuyển qua phòng cấp cứu, lúc này có 1 bác sĩ qua khám nhưng người này không nói gì. Quá lo lắng cho con, gia đình anh Thông yêu cầu chuyển viện lên tuyến trên nên khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, bệnh viện đồng ý chuyển con anh lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Theo anh Thông, trên đường đi cấp cứu, bệnh viện cho 1 điều dưỡng đi theo và chỉ cho con anh thở ô-xy, không truyền nước. Khi đến bệnh viện tỉnh, các bác sĩ nói cháu bị mất nước quá nhiều và tổn thương nội tạng. Đến khoảng 11 giờ 50 phút ngày 28-9 cháu Toàn tử vong với nguyên nhân: "Shock nhiễm trùng không hồi phục, tổn thương đa cơ quan". "Con tôi tử vong do các y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Pắk thờ ơ, không quan tâm đến bệnh nhân, tắc trách trong công việc. Tôi mong cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của con tôi để những người liên quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật" - anh Thông nghẹn ngào nói.

Trong khi đó, ông Hùng lại cho rằng không có chuyện bệnh viện không có bác sĩ thăm khám điều trị cho cháu Toàn. Phải có bác sĩ khám bệnh mới cho nhập viện và trong quá trình điều trị cũng có các bác sĩ theo dõi. "Cháu Toàn nhập viện trong tình trạng tiêu chảy cấp. Tuy nhiên, bệnh chuyển biến quá nhanh, nếu ở bệnh viện tỉnh cũng không thể cứu được" – ông Hùng nói.

Riêng vấn đề gia đình phản ánh không truyền nước khi chuyển viện, ông Hùng cho rằng: Đúng ra khi chuyển viện thì phải truyền dịch nhưng do cháu bé béo phì, khó lấy ven, sợ trễ nên không kịp truyền dịch. Tuy nhiên, cháu tử vong không phải do mất nước. "Do mới nhận được đơn nên chúng tôi đang cho kiểm tra lại tất cả các khâu. Nếu có sơ suất thì chúng tôi sẽ cho kiểm điểm" - ông Hùng cho biết thêm.

Bài và ảnh: Cao Nguyên