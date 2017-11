Bị vùi dưới đất hơn 30 phút, 1 công nhân đào đường tử vong

07/11/2017 06:23

Sáng 7-11, thông tin từ Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, cho biết hiện các lực lượng chức năng ở đơn vị đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ sập đất, đá khiến 1 công nhân thiệt mạng trong lúc đào đường đặt ống thu gom nước thải tại địa phương. Nạn nhân là anh Phan Minh Út (SN 1998; ngụ xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang).

Hiện trường vụ tai nạn lao động khiến anh Út tử vong. Ảnh: CM

Thông tin ban đầu, trước đó vào khoảng 16 giờ 45 phút ngày 6-11, anh Út cùng người anh đang tham gia đào đường để đặt ống thu gom nước thải trong dự án thu gom nước thải của TP Long Xuyên trên đoạn đường Lê Văn Nhung thuộc phường Mỹ Bình thì bất ngờ lớp đất, đá phía trên đổ sập xuống. Do công nhân này đang đứng trực tiếp bên dưới nên đã bị vùi lấp. Phải mất hơn 30 phút sau, các lực lượng chức năng mới đưa được 2 nạn nhân ra ngoài. May mắn cho người anh là chỉ bị xay xát nhẹ trong khi anh Út trong tình trạng nguy kịch nên được đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng nên anh Út đã không qua khỏi.

Được biết, dự án xử lý nước thải TP Long Xuyên có tổng vốn đầu tư trên 1.344 tỉ đồng, do Công ty Cổ phần điện nước An Giang làm chủ đầu tư. Công ty TNHH Công nghiệp Kumho (Hàn Quốc) là nhà thầu chính cung cấp thiết bị và thi công xây lắp. Dự án có 2 nhà máy xử lý nước thải, công suất 30.000 m3/ngày đêm. Khi vận hành sẽ chấm dứt việc xả nước thải chưa qua xử lý ra sông Hậu. Công trình thực hiện từ đầu năm 2016 và đến nay đã đào gần 200 con đường nội ô TP Long Xuyên.

T.Nốt