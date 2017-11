Bị xe container kéo lê 50 m, 5 người trong xế hộp thoát chết

01/11/2017 16:10

Ngày 1-11, thông tin từ Đội CSGT huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho hay trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 1 xe container , 1 xe hơi và 1 xe tải, rất may 5 người trên chiếc xe hơi chỉ bị thương nhẹ.



Hiện trường vụ tai nạn

Theo đó, vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng ngày 1-11, chiếc xe hơi mang BKS 37A-189.88 (chưa rõ danh tính người điều khiển) đang lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc-Nam. Khi đi tới địa phận xóm 14, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc thì bất ngờ tông vào đuôi chiếc xe tải đang chạy phía trước.

Cú va chạm khiến chiếc xe hơi bị mất lái, quay ngang đường. Đúng lúc này, xe container mang BKS 37C-201.40 (chưa rõ danh tính tài xế) chạy từ phía sau do không kịp xử lý nên đã tông trực diện và kéo lê chiếc xe hơi khoảng 50 m mới dừng lại.

Tại hiện trường, chiếc xe hơi bị hư hỏng nặng, nằm quay ngang, chắn hoàn toàn phần đường hướng Bắc-Nam khiến việc lưu thông theo hướng này bị ách tắc trong hơn 1 tiếng đồng hồ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng CSGT huyện Can Lộc đã nhanh chóng có để bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Bảo Anh