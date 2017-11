Bộ trưởng Tô Lâm nói về đưa tin tử tù Nguyễn Hải Dương

18/11/2017 10:34

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội về một số báo chí đăng tải thông tin về việc sẽ thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc với tử từ Nguyễn Hải Dương – kẻ gây ra vụ thảm sát khiến 6 người trong một gia đình tử vong ở Bình Phước, Thượng tướng Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công an cho biết Bộ Công an sẽ kiểm tra lại xem dưới tỉnh như thế nào, vì vấn đề này phân cấp giao cho tỉnh xử lý. Bộ trưởng Công an cũng thông tin hiện nay án tử hình tồn đọng hơi nhiều.



Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an - Ảnh: Nguyễn Nam

Trước câu hỏi về quan điểm của Bộ trưởng trước việc có hay không nên đăng tải những thông tin, hình ảnh này, Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng cái này Luật không cấm, tuy nhiên cũng không nên làm việc đó, không nên đưa những thông tin đó.

"Bộ sẽ xem xét lại việc này" – Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định.

Thượng tướng Tô Lâm cũng cho hay vừa qua một số trang mạng xã hội đưa tin về việc cơ quan chức năng đã tiến hành lấy nội tạng của tử tù Nguyễn Hải Dương, thông tin này hoàn toàn là tin thất thiệt, báo chí cần kiểm định kỹ thông tin trước khi đăng. Theo Bộ trưởng công an, hiện chúng ta cũng chưa có cơ sở pháp lý cho việc tiếp nhận tạng của tử tù.

Trước đó, sáng 17-11, cơ quan chức năng đã hoàn tất việc thi hành án đối với tử tù Nguyễn Hải Dương (quê An Giang, người gây vụ thảm sát 6 người trong một gia đình ở Bình Phước).

Theo đó, Hội đồng thi hành án đã đưa tử tù từ trại giam ở Bình Phước xuống một trại giam của Bộ Công an đóng tại tỉnh Bình Dương. Tại đây, Nguyễn Hải Dương được đưa vào phòng thi hành án để tiêm thuốc độc.

Khi kết thúc thi hành án, thi thể tử tù được hội đồng thi hành án làm các thủ tục liên quan để chuẩn bị bàn giao cho gia đình. Hai năm trước, Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến đột nhập vào nhà ông Lê Văn Mỹ (48 tuổi, ở H.Chơn Thành, Bình Phước) gây ra vụ thảm sát 6 người trong gia đình ông Mỹ.

Trước ngày xảy ra vụ án, Tiến đã rủ Trần Đình Thoại (29 tuổi, quê Vĩnh Long) tham gia. Thoại đã theo Tiến lên đến khu vực nhà ông Mỹ nhưng sau đó bỏ về không tiếp tục tham gia gây án với Tiến.

Sau khi vụ thảm sát xảy ra, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt Dương, Tiến mức án tử hình cùng về tội giết người, cướp tài sản. Trần Đình Thoại với vai trò đồng phạm bị tuyên phạt 16 năm tù giam về tội giết người và cướp tài sản.



B.Trân