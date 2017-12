BOT Ninh An đối thoại với tài xế để giải quyết ách tắc

05/12/2017 15:59

Tại buổi đối thoại, các tài xế đã trình bày những thắc mắc liên quan đến trạm thu phí BOT Ninh An (xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).



Tài xế Nguyễn Trung Điền đề nghị tạo điều kiện cho những người dân địa phương thường xuyên qua lại đây chỉ đi một đoạn ngắn nhưng phải trả phí cho cả cung đường. Một lần đi tốn 35.000 đồng, mỗi ngày đi qua lại 4-5 chuyến thì quá thiệt thòi cho người dân. "Nhà em với nhà người ta cách nhau cái vách mà người ta được miễn còn em thì không. Thử hỏi điều này có công bằng không? Hỏi sao tụi em không bức xúc"- tài xế Điền nói.

Các tài xế đối thoại với đơn vị quản lý trạm thu phí BOT Ninh An

Tài xế Vinh (ở phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hòa) - người đầu tiên dừng xe giữa làn đường thu phí phản đối vào sáng nay, nói: "Tôi nghe đề xuất trong vòng bán kính 7km là được miễn giảm trong khi xe chúng tôi ở cách trạm 4km lại không được miễn. Địa phương có lấy thông tin của tôi rồi nhưng sau đó lại thông báo chỉ được miễn giảm 3 xã. Rồi việc đặt trạm ở Ninh An sao lại dời trạm về Ninh Lộc gây khó khăn cho người dân vì chúng tôi thường xuyên ra vào đoạn đường này. Như xã Ninh Quang với Ninh Hiệp ở ngay ngã ba, sát nhau cùng khoảng cách mà bên được miễn bên không".

Ông Trần Phúc Tự, Giám đốc Ban Quản lý dự án BOT Đèo Cả Khánh Hòa (đại diện chủ đầu tư), khẳng định trạm thu phí BOT Ninh An được đặt hoàn toàn bên trong cung đường mà chủ đầu tư xây dựng hơn 38km. Cụ thể, nhà đầu tư đã đầu tư xây dựng 2 đoạn: Đoạn từ km 1374+525 (xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh) đến km 1392 (xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh) và đoạn từ km 1405 (xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh) đến 1425+500 (xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa). Trong khi trạm thu phí đặt tại km 1425+200, tức còn cách điểm cuối về phía nam của cung đường đầu tư 300m. Hoàn toàn không đặt ngoài con đường đã đầu tư xây dựng.

Riêng về ý kiến dời trạm Ninh An từ xã Ninh An về xã Ninh Lộc để "hốt" xe từ Quốc lộ 26 từ Đắk Lắk xuống Quốc lộ 1 để vào nam, ông Tự cho rằng có sự hiểu nhầm, ở đây hoàn toàn không có chuyện dời trạm. Trạm Ninh An trước đây do nhà nước quản lý. Sau đó đã được xóa. Còn trạm Ninh An (đặt tại Ninh Lộc hiện nay) là trạm thu phí BOT Quốc lộ 1 đoạn Vạn Ninh - Ninh Hòa. Việc đặt trạm tại xã Ninh Lộc đã được Bộ GTVT phê duyệt ngay khi dự án được lập. "Có điều không hiểu sao Bộ GTVT vẫn giữ cái tên cũ trạm thu phí Ninh An nên anh em hiểu nhầm. Chúng tôi đang đề nghị đổi tên trạm thành trạm thu phí BOT Ninh Lộc để khỏi dẫn đến nhầm lẫn này" - ông Tự nói rồi cho rằng khác với các trạm thu phí BOT cao tốc là thu kín (tức đi bao nhiêu thu bấy nhiêu), các trạm BOT trên Quốc lộ 1 được Bộ GTVT chủ trương hướng thu hở, tức trên tuyến đường đầu tư đặt trạm thu phí và chỉ thu 1 mức 1. Có khi đi nhưng không thu. "Ví dụ đi từ Đắk Lắk xuống Quốc lộ 1 ở ngã 3 Ninh Hòa rồi ra hướng bắc sẽ đi trên cung đường chúng tôi đầu tư hơn 30km nhưng chúng tôi có thu đồng nào đâu, vì trạm chúng tôi đặt trong này rồi" - ông Tự nói thêm.

Các tài xế ở địa phường gần trạm Ninh An (thứ 2 từ trái sang) dừng xe phản đối

Ông Lưu Xuân Thủy, Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP tập đoàn đầu tư xây dựng Cầu đường Sài Gòn- đơn vị quán lý thu phí cho chủ đầu tư tại trạm BOT Ninh An, cho biết phạm vi thủ tục miễn giảm do địa phương đưa lên có thể có sự thiếu sót. "Chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận nếu các anh tin tưởng thì gửi cho chúng tôi đơn, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu phô tô. Chúng tôi sẽ lập danh sách để gửi UBND tỉnh Khánh Hòa, Bộ GT-VT để đề xuất những người nằm trong diện miễn giảm lại bị sót. Đồng thời chúng tôi sẽ gửi văn bản về xã yêu cầu rà soát lại số phương tiện trên pham vi 3 xã phường. Chứ thực ra miễn giảm ai thì đơn vị quản lý, chủ đầu tư cũng không có quyền. Chủ đầu tư chỉ dựa vào từ địa phương lập nên và trình Bộ GTVT phê duyệt, rồi áp dụng miễn giảm theo danh danh sách ấy" - ông Thủy nói.





Tài xế bức xúc cho rằng trạm thu phí BOT Ninh An đặt sai vị trí

"Việc trả tiền lẻ gây ảnh hưởng đến nhiều người, xã hội như xe cứu thương, xe tang chúng ta cứ nghĩ chúng ta làm đúng nhưng ảnh hưởng đến người khác. Nếu trước giờ nhân viên trạm thu phí này có điều gì hành xử, thông tin không đúng thì thành thật xin lỗi các anh" - ông Thủy nói. Cuộc đối thoại trở nên cởi mở và thoải mái.

Đại diện BOT Ninh An trao đổi với báo chí trưa 5-12

Trao đổi với báo chí sau buổi đối thoại, ông Thủy nói: "Nếu có buổi đối thoại này sớm hơn thì trạm Ninh An đã không xảy ra sự việc như những ngày qua"

Kỳ Nam - Hồng Ánh