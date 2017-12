BOT Ninh An lại ách tắc vì tài xế chắn làn

05/12/2017 11:26

Khoảng 9 giờ 45, xe ô tô con (79A, 053…) dừng lại ở làn thu phí số 6 không chịu di chuyển. Mặc dù đơn vị quản lý trạm thu phí BOT Ninh An (xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) đã yêu cầu rời làn nhưng tài xế không chịu trả phí. "Trạm này đặt ở xã Ninh An, nay lại chuyển vào Ninh Lộc. Điều này bất hợp lý vì nằm ngoài cung đường thu phí, tận thu từ Quốc lộ 26 xuống"- lái xe này nói.



Tài xế 79A, 053.. dừng xe ở làn thu phí số 6

Tài xế này sau đó được mời vào ban điều hành trạm thu phí làm việc và cho biết mình tên Vinh (ở xã Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa) chỉ cách trạm thu phí chưa đến 7km nhưng phải đóng phí nên yêu cầu phải miễn giảm.

Ngay sau đó có một số tài xế xe ô tô 4 chỗ ngồi mang biển kiểm soát 79A (của tỉnh Khánh Hòa) cũng dừng lại ở các làn đường thu phí để phản đối.

Mặc dù được trạm thu phí cho qua, nhưng một số tài xế sau khi qua rồi quay lại tiếp tục phản đối. Các tài xế này cho rằng trạm thu phí BOT Ninh An đặt ngoài cung đường đầu tư

Các tài xế bức xúc vì cho rằng trạm thu phí BOT Ninh An đặt không đúng vị trí

Tuy nhiên, theo ông Vũ Hải Long, Phó giám đốc Ban quản lý dự án BOT Đèo Cả Khánh Hòa (đại diện chủ đầu tư) cho rằng trạm thu phí này đặt hoàn toàn bên trong cung đường mà chủ đầu tư xây dựng. Cụ thể trạm thu phí này được đặt tại km 1425+200, trong khi Công ty BOT Đèo Cả Khánh Hòa xây dựng 2 đoạn từ km 1374+525 đến 1392 và từ km 1405 đến km 1425+500.

Chủ đầu tư dự án BOT Ninh An- Công ty CP BOT Đèo Cả Khánh Hòa, còn cho biết đã miễn phí gần 170 xe ô tô thuộc 3 xã quanh trạm này. Đây là dự án nâng cấp Quốc lộ 1 với tổng chiều dài trên 38km. Việc di dời trạm Ninh an từ xã Ninh An về xã Ninh Lộc là chủ trương của Bộ Giao thông Vận tại để đảm bảo khoảng cách 70km so với trạm thu phí hầm đường bộ Đèo Cả.

Trạm thu phí BOT Ninh An ách tắc

Nguồn tin Báo Người Lao Động cũng cho biết sáng cùng ngày, ộng Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức cuộc họp khẩn với các ngành và đại diện chủ đầu tư để xử lý vụ việc ở trạm thu phí BOT Ninh An. Ông Lê Đức Vinh đã yêu cầu chính quyền địa phương vận động tuyên truyền cho người dân hiểu, đồng thuận dự án này là dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1 riêng, tách biệt với dự án Hầm đường bộ Đèo Cả. Thứ 2, giao sở Giao thông Vận tải đánh giá lại việc đặt trạm có phù hợp hay không. Thứ 3, xem xét lại chất lượng đoạn đường. Thứ 4, việc miễn giảm thu phí ở 3 xã Ninh Hòa phải xem xét lại đã hợp lý chưa? Ngành công an xử lý dứt điểm đối tượng quá khích, không để lôi kéo kích động, gây rối; có kế hoạch điều tiết giao thông. Chủ đầu tư phải xem xét đường nếu hư hỏng phải sửa chữa.





Trưa 4-12 trạm thu phí này đã phải xả trạm

Trước đó, từ ngày 1-12 các xe ô tô đã gây ách tắc liên tục ở trạm thu phí này. Đỉnh điểm, trưa 4-12, các xe đưa tiền phí qua trạm dư đúng 100 đồng, nhân viên trạm không có tiền thối các xe này dừng ở làn thu phí khoảng 2 tiếng đồng hồ. Các xe khác đưa tiền mệnh giá nhỏ. Các xe chiếm hết 6 làn thu phí khiến giao thông trên Quốc lộ 1 ách tắc 2 chiều. Đầu giờ chiều 4-12, trạm thu phí BOT Ninh An buộc phải xả trạm 20 phút.

KỳNam – Hồng Ánh