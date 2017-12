BOT Ninh An xả trạm vì tài xế trả tiền lẻ

04/12/2017 16:31

Từ sáng 4-12, các tài xế tiếp tục sử dụng tiền lẻ để qua trạm thu phí BOT Ninh An (xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), gây nên tình trạng kẹt xe kéo dài hàng giờ đồng hồ.



Do kẹt xe kéo dài nhiều km nên trạm thu phí BOT Ninh An phải xả trạm trong khoảng 30 phút vào cuối buổi trưa.

Theo các tài xế, họ bức xúc trả tiền lẻ vì khi họ đi từ Đắk Lắk theo Quốc lộ 26 xuống Quốc lộ 1 để vào nam, chỉ qua đoạn đường BOT trên Quốc lộ vài km, nhưng phải trả phí nguyên cả cung đường. Trong khi trạm BOT Quốc lộ 26 xây cách trạm BOT Ninh An chỉ khoảng 20km. Các tài xế địa phương muốn miễn phí cho cả thị xã Ninh Hòa.

Phía chủ đầu tư trạm thu phí BOT Ninh An là Công ty CP BOT Đèo Cả Khánh Hòa cho biết đã kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa có biện pháp xử lý tình trạng kẹt xe liên tục ở trạm thu phí BOT Ninh An do tài xế trả tiền lẻ. Công ty đã tập hợp các tài liệu, chứng cứ liên quan gửi cơ quan chức năng đề nghị xử lý các tài xế gây rối.

Giải thích về các bức xúc của tài xế, ông Trần Phúc Tự, Tổng Giám đốc Công ty CP BOT Đèo Cả Khánh Hòa, cho biết đã miễn phí gần 170 xe ô tô thuộc 3 xã quanh trạm này. Việc di dời trạm Ninh an từ xã Ninh An về xã Ninh Lộc là chủ trương của Bộ Giao thông Vận tại để đảm bảo khoảng cách 70km so với trạm thu phí hầm đường bộ Đèo Cả. "Trạm của chúng tôi cách 71km so với trạm thu phí hầm đường bộ Đèo Cả. Đây là dự án nâng cấp Quốc lộ 1 với tổng chiều dài trên 38km. Còn trạm BOT ở Quốc lộ 26 thành lập dự án sau khi trạm BOT Ninh An đã đi vào hoạt động "- ông Tự giải thích.

