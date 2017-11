Cánh cửa xe, tia lửa hàn và thảm họa

24/11/2017 22:59

Trước đó, vào ngày 31-7, tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cũng xảy ra câu chuyện tương tự. Nạn nhân là một phụ nữ trẻ đi xe máy không tránh kịp người đi ô tô 4 chỗ mở cánh cửa xe, bị té văng ra đường, chiếc xe buýt trờ tới, cán chị thiệt mạng.

Những cái chết tai bay vạ gió. Tại ai? Dĩ nhiên, trước hết là người mở cửa ô tô một cách cẩu thả, kế đến là bác tài xe buýt chạy lấn làn và không chủ động phòng tránh khi đã có kinh nghiệm trên đường, không lạ với tình huống tương tự.

Tai nạn từ việc mở cửa ô tô thiếu quan sát xảy ra khá nhiều, song vẫn lặp lại, thêm một cảnh báo buồn về ý thức của người tham gia giao thông. Rất nhiều vụ tai nạn giao thông gây ra những cái chết oan uổng đã xảy ra trên khắp cả nước, như vụ nhân viên tiệm rửa xe leo lên ô tô cầm lái tông chết 3 người ở quận Long Biên, TP Hà Nội vào tháng 2-2016; vụ người nữ cầm lái ô tô tông chết 2 người ở Đắk Lắk năm 2014… Đó là những vụ điển hình cho tình trạng học lái xe chưa đến nơi đến chốn, thậm chí không học mà leo lên xe "chạy đại rồi quen", không có bằng lái khi tham gia giao thông; hoặc có bằng lái mà cả kỹ năng cho đến ý thức khi tham gia giao thông đều có những lỗ hổng đáng ngờ.

Cũng trong ngày 31-7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ một thợ hàn để phục vụ điều tra nguyên nhân cháy xưởng làm bánh kẹo ở huyện Hoài Đức, TP Hà Nội vào ngày 29-7 khiến 8 người chết, 2 người bị thương. Trước đó, một vụ tai nạn thảm khốc khác xảy ra ngày 1-11-2016 do bất cẩn của thợ hàn đã làm cháy quán karaoke số 68 Trần Thái Tông, TP Hà Nội, khiến 13 người thiệt mạng. Người ta sẽ khó quên vụ cháy Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC) ở TP HCM vào ngày 29-10-2002 cướp đi sinh mạng 60 người cũng do sự bất cẩn của thợ hàn.

Cũng chỉ vì cẩu thả khi lái xe, khi cầm mỏ hàn, họ đã gây ra những tai nạn đau thương. Ông chủ cơ sở cửa sắt có thợ hàn gây ra vụ hỏa hoạn ITC sau khi ra tù vẫn mang ám ảnh khôn nguôi, day dứt cả đời người. Những người khác chắc chắn cũng khó sống thanh thản sau khi trực tiếp hay gián tiếp gây ra tai nạn chết người. Ai cũng hối tiếc, thầm nghĩ "giá như" thì sẽ khác đi, dẫu đã muộn màng. Nhưng sẽ không muộn màng với những người khác, với các cơ sở dạy và người học lái xe, với các bác tài xe buýt, với những chủ cơ sở hàn và thợ hàn…

Chỉ cần ngó trước trông sau khi dừng xe, trước khi mở cửa xe. Chỉ cần chạy đúng làn và giảm tốc độ khi qua khu dân cư đông đúc, nhiều phương tiện tham gia giao thông. Chỉ cần các thợ hàn được tập huấn về an toàn lao động, hiểu rằng vụn lửa hàn rất dễ bắt lửa nếu gặp vật liệu dễ cháy để hết sức cẩn trọng khi làm việc. Tai nạn sẽ không xảy ra, không để lại di hại nặng nề về vật chất và tinh thần cho bao người, bao gia đình.

LINH PHƯƠNG