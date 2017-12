Clip: Cận cảnh "người lạ" hăm dọa tài xế qua trạm BOT Cai Lậy

02/12/2017 10:55

CLIP CẬN CẢNH "NGƯỜI LẠ" ĐE DỌA TÀI XẾ

Lúc 10 giờ 15 phút ngày 2-12, một tài xế xe container qua trạm thu phí BOT Cai Lậy (Tiền Giang) đã dừng khá lâu. Người này lấy lý do vé in giá 180.000 đồng nhưng bị tẩy xóa còn 140.000 đồng và nghi ngờ việc BOT trốn thuế.

Tài xế một mực nói phải có công văn chứng minh việc điều chỉnh giá vé do Chi cục Thuế cấp.

Trong lúc tài xế đang đối thoại với nhân viên thu phí thì xuất hiện 4 thanh niên lạ mặt.

Tại đây, một thanh niên mặc áo trắng trèo lên cửa xe tài xế hăm doạ và yêu cầu rời khỏi cabin.

"Mày không cần biết tao là ai. Mày không được thắc mắc cái gì. Mày chạy xe qua kia nhanh lên!" - người lạ mặt gay gắt.



Theo ghi nhận của phóng viên, nhóm thanh niên này xuất hiện xung quanh trạm thu phí từ lúc 6 giờ sáng cùng ngày, ngồi đánh bài, uống nước. Hễ thấy tài xế có dấu hiệu phản ứng, họ lập tức chạy ra hăm dọa.

Cùng lúc, rất nhiều tài xế khi qua trạm rời khỏi vô-lăng bỏ đi với lý do: BOT Cai Lậy thu phí không thông báo trước.

Đại diện Công an huyện Cai Lậy cho biết sau khi tiếp nhận thông tin từ Báo Người Lao Động, công an đã cử nhiều trinh sát đến trạm thu phí và khu vực lân cận để xác minh danh tính những "người lạ" nói trên. Cùng thời điểm, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang thông tin với phóng viên Báo Người Lao Động rằng đã chỉ đạo thuộc cấp làm rõ vấn đề.

Trong khi đó, ông Nguyễn Phú Hiệp, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang, cho biết chưa ghi nhận việc có người lạ de dọa tài xế. Tuy nhiên, khi phóng viên đề nghị gặp trực tiếp để cung cấp hình ảnh xem có phải là nhân viên trạm thu phí hay không thì ông Hiệp từ chối. "Nhân viên của trạm có màu áo nhận diện" - ông Hiệp nói.



Báo Người Lao Động đang cập nhật...

LÊ PHONG - THUÝ AN