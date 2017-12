Có phản ánh tình trạng quấy rối tình dục tại các bãi tắm biển Đà Nẵng

13/12/2017 14:12





Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ (trái), đồng chủ trì diễn đàn

Sáng 13-12, tại diễn đàn đối thoại phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái do Hội liên hiệp phụ nữ và UBNP TP Đà Nẵng tổ chức, trả lời câu hỏi về giải pháp phòng chống quấy rối tình dục nơi công sở, công cộng, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho hay tại Đà Nẵng chưa có phản ánh nào về chuyện quấy rối tình dục nơi công sở, tuy nhiên tại các bãi tắm biển trên địa bàn TP đã nghe thông tin phản ánh về chụyên quấy rối tình dục.Vì vậy, ông Thơ yêu cầu Sở Du lịch chỉ đạo thanh tra vào cuộc kiểm tra vấn đề này, đồng thời phải có bảng nội qui thông báo đặt ở các bãi tắm nhằm giữ cho bãi tắm văn minh, sạch đẹp hơn.

Đại diện phụ nữ Đà Nẵng phát biểu về quấy rối tình dục

Theo đại diện của Sở Văn hóa và Thể thao(VH-TT), nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình là do kinh tế khó khăn, chồng nghiện bia, rượu, ghen tuông, tư tưởng trọng nam khinh nữ…, là những nguyên nhân chính. Ngay lập tức, đại diện chi hội phụ nữ Công an TP Đà Nẵng, cho rằng đại diện Sở VH-TT nói như thế là chưa thật chính xác lắm, bởi nguyên nhân chính dẫn đến bạo lực gia đình là do bất bình đẳng giới. "Điều rất lạ lùng, bạo lực gia đình hầu hết là do nam giới gây ra, nhưng thời gian qua công tác tuyên tuyền lại đi tuyên truyền cho nữ giới", đại diện phụ nữ Công an TP Đà Nẵng, bộc bạch. Vì vậy theo chị này, cần phải thay đổi đối tượng tuyên truyền, đồng thời tăng cường kỹ năng tự vệ, kỹ năng ứng xử với các tình huấn bạo lực xảy ra. Thực tế, rất nhiều vụ bạo lực gia đình, bạo lực học đường xảy ra, nhưng nhiều người chỉ biết đứng nhìn, thậm chí cầm điện thoại quay lại clip rồi tung lên mạng xã hội mà không có kỹ năng ứng xử như thế nào cho đúng.

Đại diện học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh phát biểu về bạo lực học đường

Đồng quan điểm, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cho rằng tại các trường học cần phải tăng cường kỹ năng xử lý tình huấn, kỹ năng ứng xử cho các thầy cô và các em học sinh biết cách xử lý tình huấn khi có bạo lực xảy ra. Cần nhận thức rõ vai trò của bình đẳng giới một cách chính xác để dần xóa bỏ tình trạng trọng nam khinh nữ. Ông Thơ nhấn mạnh: Văn hóa của người Á Đông là dĩ hòa vi quí. Khi xảy ra vụ việc là thường đóng cửa, gia đình tự giải quyết mà không báo cơ quan chức năng nên dẫn đến tình trạng bạo lực gia đình kéo dài. Vì vậy, các ngành chức năng, đặc biệt là công an phải vào cuộc kịp thời để xử lý đúng qui định của pháp luật nhằm răng đe các đối tượng vũ phu, bạo lực trong gia đình.

Theo thông tin từ Hội liên hiệp phụ nữ TP Đà Nẵng, tại Việt Nam có đến 34% phụ nữ đã từng kết hôn cho biết họ đã từng bị chồng mình bạo hành thể xác hoặc tình dục; 58% phụ nữ chịu ít nhất một trong ba dạng bạo lực về thể xác, tình dục hoặc tinh thần ít nhất một lần trong đời. Trung bình mỗi năm có khoảng 100 vụ xâm hại tình dục trẻ em. Riêng tại TP Đà Nẵng, từ năm 2012 đến 2017, thành phố có 21 vụ án/21 phụ nữ bị hiếp dâm và cưỡng dâm; 121 vụ xâm hại trẻ em. Trong năm 2016 và 2017, Đà Nẵng giải quyết 4.200 vụ ly hôn, trong đó 3516 vụ do mâu thuẫn gia đình, 63 vụ ngược đãi và 19 vụ mâu thuẫn kinh tế.

