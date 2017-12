Con đánh bố gãy xương sườn, mua xăng về dọa “thiêu sống”

12/12/2017 19:38

Sau nhiều ngày điều trị, ông Năng vẫn chưa hết bàng hoàng khi nghĩ tới việc bị con trai hành hung.

Bị đánh đập nhiều lần

Liên quan đến vụ việc ông N V.N. (SN 1959), trú xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, bị con trai là Nguyễn Văn Tới (SN 1987), đánh gãy xương sườn, mẻ xương bánh chè, bầm dập nhiều vị trí trên người, phải nhập viện cấp cứu, ông nguyễn Văn Huyến - Phó Trưởng Công an xã Hưng Lợi - cho biết trước đó ông N. cũng đã bị con con trai đánh nhiều lần.

Theo một số người thân ông N., cách đây 4 năm, ông N. buồn chuyện con trai thứ 2 mất nên thỉnh thoảng uống rượu. Tuy nhiên, ông hiền lành không quấy phá hay làm phiền ai. Thế nhưng không hiểu vì sao kể từ đó, con trai lại luôn hiềm khích, có việc gì cũng trút cơn giận dữ lên người ông N.. Điển hình như vào tháng 5-2017, nhà bị mất tivi, Tới nghi bố mình là ông N. lấy chiếc tivi bán để uống rượu nên đã đánh đập bố.

Cuối tháng 7-2017, Tới cùng với mẹ là bà P.T.H. (vợ ông N.) đã đuổi ông N. ra khỏi căn nhà 2 tầng đang sinh sống. Từ đó, ông N. một mình sống trong căn nhà hoang và ai cho gì ăn nấy. Đêm đến, ông N. cũng ngủ trên chiếc xe kéo thường ngày làm ruộng.

Gần đây nhất là vào ngày 22-11, bà H. bị mất số tiền 5 triệu đồng nên nghi ngờ cho chồng mình lấy. Tối cùng ngày, Tới đi làm về đã đánh bố mình là ông N. gãy 2 xương sườn, mẻ xương ống chân, mẻ bánh chè đầu gối, bầm tím khắp người. "Hôm đó Tới đi làm về đến cổng thì nghe bà H. khóc và nói chuyện mất tiền. Nghe xong Tới chạy xuống nhà ông N. đang ở, dùng thanh liếp giường, chân tay, đánh đập liên tiếp vào người bố mình. Tới còn mang 2 chai xăng với ý định đốt cả nhà và đốt cháy luôn bố mình nhưng mọi người can ngăn nên thôi"- ông Huyến cho biết thêm.

Theo bà T. (hàng xóm của ông N.), ông N. thường xuyên bị con đánh. "Tối hôm đó (21-11), tôi thấy Tới xông vào đánh ông N., đánh một lúc nó bỏ đi rồi sau đó mang xăng về rồi tiếp tục đánh đập và định đốt bố nó. Lúc đó có bà vợ với mấy người nữa can ngăn..."- bà T. nhớ lại.

Thanh gỗ mà Tới dùng đánh bố mình.

Sau những lần bị đánh, ông N. vẫn không hề kêu la mà luôn âm thầm chịu đựng và không nói với ai. "Chuyện ông N. bị con đánh là chuyện thường xuyên xảy ra, do người trong nhà và chính ông N. cũng giấu nên công an và mọi người không biết"- ông Huyên thừa nhận.



Sau khi ông N. nhập viện cấp cứu, Tới không thăm hỏi, chăm sóc bố mình. Tới có tới bệnh viện với một tờ đơn viết sẵn nội dung xin không giám định thương tật để bắt bố ký gửi công an. Phát hiện sự việc, người thân ông N. đã ngăn chặn.



Được biết, sau khi được điều trị hơn nửa tháng hiện tại sức khoẻ ông N. đã ổn định hơn và được gia đình đưa về ở tạm tại nhà của ông Nguyễn Tiến Đạo (em trai ông N.).

Ngày 11-12, người thân của ông N. đã làm đơn gửi cơ quan công an đề nghị xử lý hành vi của Tới trước pháp luật.

Công an huyện Hưng Nguyên đã triệu tập Nguyễn Văn Tới lên làm việc. Tại cơ quan công an bước đầu, Tới thừa nhận đã đánh đập bố mình. Công an huyện Hưng Nguyên đã đưa ông N. đi giám định thương tật để có căn cứ xử lý Tới trước pháp luật.

Bài-ảnh: Đức Ngọc-Hưng Lộc