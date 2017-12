Con trai đánh bố gãy xương sườn, mẻ xương chân và bánh chè

09/12/2017 05:25

Ông N. bị con đánh mẻ xương ống tay

Tối 8-12, ông Phạm Văn Kiên, Trưởng Công an xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, xác nhận thông tin trên.

Vụ con hành hung dã man cha xảy ra vào ngày 22-11. Ông N. đã bị con trai đánh mẻ bánh chè, mẻ xương ống chân, gãy 1 xương sườn, người bầm tím. Hiện tại, ông N. vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Nguyên nhân ông N. bị con trai đánh được cho là do ông N. hay uống rượu, khi uống rượu vào nói năng thiếu kiểm soát. Đây không phải lần đầu ông N. bị con trai hành hung.

Cũng theo ông Kiên, khi sự việc xảy ra, ông N. nói với mọi người là mình bị thương do ngã, không trình báo với công an. Tuy nhiên, sự việc được người dân sống gần nhà ông N. thông tin nên công an đã nắm được sự việc.

Chân ông N. phải bó bột do con đánh

Sau khi nhận được thông tin, người con ông N. đã bị Công an huyện Hưng Nguyên mời lên trụ sở làm việc. Công an huyện đã đưa ông N. đi giám định tỉ lệ thương tật.

Cơ thể của ông N. bị bị thâm tím do con đánh

Liên quan đến vụ việc ông N. bị con trai đánh phải nhập viện cấp cứu, ông Phan Hữu Đạo, Chủ tịch UBND xã Hưng Lợi, cho biết xã cũng đã báo vụ việc lên huyện. Hện công an huyện Hưng Nguyên đang làm rõ vụ việc.

