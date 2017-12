Công an đã làm hết trách nhiệm chưa trong vụ bị "khủng bố" sau khi gửi đơn tố cáo?

16/12/2017 15:27

Chiều 16-12, Chị Trần Thị Ngọc Trang (SN 1983; trú tại tổ dân phố 2, phường Ia Kring, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) cho biết hiện vẫn chưa có cơ quan chức năng nào mời chị hay chồng chị đến làm việc liên quan đến đơn tố cáo của chị về việc gia đình bị "khủng bố". Hiện gia đình chị vẫn đang phải lánh mặt vì lo sợ.

Chị Trang cho biết sau khi chồng chị là anh Trần Ngọc Bảo bị nhóm côn đồ vây đánh gây thương tích, ngày 11-12, chị đã gửi đơn tố cáo lên Công an phường Ia Kring và Công an TP Pleiku, nhưng chưa được giải quyết thì đêm 12-12 đến sáng 13-12, nhóm côn đồ tiếp tục "khủng bố" gia đình chị

LS Lê Văn Hoan (Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh) cho rằng về nguyên tắc trách nhiệm của cơ quan công an, khi nhận đơn tố cáo cần mời người gửi đơn lên lấy lời khai để xác minh rõ nội dung của vụ việc. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa mời người đứng đơn tố cáo lên làm việc là chưa hết trách nhiệm.

Theo LS Hoan, gia đình người bị hại cần tiếp tục gửi đơn tố cáo đến nhiều nơi khác như: Công an các cấp; VKSND các cấp; HĐND tỉnh, Ban pháp chế HĐND tỉnh… tiếp tục tố cáo chứ không thể ngồi chờ được. Trong đơn, người tố cáo cũng cần nói rõ trước đó đã gửi đơn từ thời gian nào nhưng các cơ quan có thẩm quyền vẫn chưa mời làm việc. Trong đơn cũng phải nói rõ sự hung hăng, manh động của các đối tượng đe dọa như thế nào.

Vẫn theo LS Hoan, qua thông tin báo chí được biết thời gian nhóm này thực hiện hành vi "khủng bố" từ lúc 22 giờ 30 phút đêm 12-12 đến tận 7 giờ sáng ngày 13-12 mới bỏ đi. Khi công an phường, cảnh sát 113 tới, các đối tượng này không bỏ chạy mà chỉ lảng tránh rồi sau đó tiếp tục ném thịt lợn, thắp nhang để "khủng bố". "Công an hành động như vậy là chưa quyết liệt" - LS Hoan nói.

Các đối tượng mang loa di động mở hết công suất rồi nhảy nhót trước cửa nhà chị Trang từ đêm 12 đến sáng 13-12

Trao đổi với phong viên Báo Người Lao Động chiều 16-12, Trung tá Trần Ngọc Anh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai, cho biết vụ việc vẫn đang được các đơn vị tiến hành giải quyết. Theo trung tá Anh, phía Công an tỉnh Gia Lai không nhận được bất cứ đơn nào của người tên Trang. Còn phía Công an TP Pleiku thì không rõ. "Theo quy định của pháp luật, thời hạn nếu giải quyết đơn tố cáo là 60 ngày. Nếu quá thời hạn mà không giải quyết, không trả lời được thì mới gọi là không làm tròn trách nhiệm" – trung trá Anh nói.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 11-12, chị Trang gửi đơn tố cáo về việc có một nhóm người tới đánh đập, gây thương tích cho chồng chị sau khi anh cứu người bị tai nạn giao thông, can ngăn vụ đánh nhau sau va chạm. Sau đó, đêm 12 rạng sáng 13-12, một nhóm người đã tới nhà chị khủng bố bằng cách ăn nhậu, tiểu tiện trước nhà và nhảy nhót. Thậm chí nhóm này còn ném thịt lợn, tạt huyết lợn, phá hỏng nhiều tài sản nhà chị.

