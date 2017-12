Công an Hà Nội chưa xử lý 1 cán bộ nào liên quan đến trật tự đô thị

06/12/2017 11:34

Ngày 6-12, HĐND TP Hà Nội dành trọn một ngày để tiến hành tái chất vấn về những vấn đề được cử tri và người dân thủ đô quan tâm như: quản lý đô thị gồm công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo; công tác bảo đảm trật tự đô thị và việc thu gom xử lý rác thải; công tác bảo đảm an toàn PCCC và quản lý quảng cáo cùng những vấn đề kinh tế gồm hiệu quả thực hiện các chính sách theo Nghị quyết của HĐND về khuyến khích phát triển nông nghiệp; quản lý chợ gắn với hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm.



Đại biểu Vũ Ngọc Anh chất vấn - Ảnh: Hanoimoi

Đại biểu Vũ Ngọc Anh (quận Nam Từ Liêm) cho biết thực hiện kết luận chất vấn tại kỳ họp thứ 2, 3 năm 2016, UBND TP đã giao quận huyện, thị xã, các sở liên quan xử lý nghiêm các tồn đọng trước ngày 30-9-2017 và không để xảy ra các vi phạm mới, nhưng đến nay vẫn còn tồn tại 154 công trình vi phạm của năm 2015, 2016 và 345 công trình mới của năm 2017 chưa được xử lý dứt điểm, tập trung nhiều ở một số địa phương và ở các quận huyện như Sóc Sơn, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hai Bà Trưng…

"Vậy các Chủ tịch UBND quận huyện cho biết nguyên nhân tại sao chậm xử lý, trách nhiệm thuộc về ai, biện pháp để xử lý dứt điểm?"- đại biểu Anh chất vấn.

Ông Lê Văn Dục, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, cho biết mặc dù hy vọng sẽ giải quyết triệt để nhưng trên thực tế những tồn đọng vẫn còn kéo dài, sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ, giải pháp quy hoạch cấp phép xây dựng…

Theo ông Dục, đối với 300-400 trường hợp phát sinh mới trong năm 2017 (trong đó có hơn 200 trường hợp đất nông nghiệp), đã có 50% đã có kết luận cưỡng chế thì sẽ kiên quyết thực hiện. Như vậy chúng ta cần giải quyết ngay các trường hợp của 2017 chứ không để đến 2018, phấn đấu nếu có đủ điều kiện thực hiện sẽ giải quyết nốt 345 trường hợp trong năm 2017.

Ông Dục cho biết thêm bên cạnh vi phạm cũ, các địa bàn vẫn để xảy ra vi phạm mới với gần 2.000 công trình. Hiện các vi phạm mới đều đã có phương án xử lý gửi cho chính quyền địa phương, phấn đấu giải quyết dứt điểm trong năm 2018. "Cứ bảo không biết chứ thanh tra xây dựng biết hết. Tai mắt khắp nơi, nên đã kiểm tra 100% công trình, có ngày giờ, địa điểm kiểm tra để quy trách nhiệm"- ông Dục nói.

Theo ông Dục, đối với 130 công trình vi phạm tồn tại, Sở sẽ tiếp tục phối hợp địa phương xử lý. Không để xảy ra vi phạm quá sâu, quá khó giải quyết gây bức xúc như các dự án của Đại Thanh, TSQ (Hà Đông), Alaska.

Cũng tại phiên chất vấn, trả lời câu hỏi của đại biểu Bùi Huyền Mai về kết quả xử lý cán bộ các cấp khi để xảy ra tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, Công an TP nhận thức đây là nhiệm vụ cấp bách, chiến lược lâu dài của Thủ đô. Tuy nhiên, phải thấy rằng đến thời điểm hiện tại chưa đáp ứng được nhu cầu của kế hoạt đặt ra cũng như kỳ vọng của người dân thủ đô và nhân dân cả nước.

"Khi chúng ta triển khai kế hoạch 01, chúng ta đã tập trung lực lượng nguồn lực và có rất nhiều những giải pháp, biện pháp được đưa ra để thực hiện. Quá trình thực hiện các giải pháp này, Ban chỉ đạo 197 đều có các sơ kết 10 ngày để rút kinh nghiệm, ngoài ra 1 tháng họp giao ban UBND cũng đã có thông tin đại chúng"- Thiếu tướng Khương nói

Theo Thiếu tướng Khương, hằng ngày, Công an TP có hàng ngàn các bộ phận theo dõi tình trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị báo chí phản ánh. Theo đó, với tư cách Giám đốc Công an TP, ông đều giao các quận, huyện kiểm tra lại các sự việc mà báo chí nêu, có văn bản đề nghị các đồng chí chủ tịch, quận huyện chỉ đạo giải quyết.

"Cho đến nay Ban chỉ đạo 197 cũng chưa xử lý cán bộ nào liên quan nào đến lĩnh vực này. Chúng tôi chỉ kiến nghị đây là tổ chức của TP nhưng mà đây là tổ chức kiêm nhiệm, khi phát sinh các vấn đề liên quan đến địa bàn nào trách nhiệm trước hết phải các đồng chí chủ tịch UBND các quận huyện, thị xã, phường, xã… trong đó các đơn vị chức năng cần phải có trách nhiệm kiểm điểm về vấn đề này"- Thiếu tướng Khương đề nghị

Thiếu tướng Khương cho biết thông qua báo chí phản ánh, Công an TP đã phát hiện thấy cán bộ ở quận Hoàng Mai liên quan đến 1 quán kinh doanh vi phạm đến lòng lề đường, vỉa hè. Tuy nhiên, qua kiểm tra, đây là địa điểm cán bộ công an cho thuê, không trực tiếp tham gia kinh doanh. "Do vậy chúng tôi chỉ yêu cầu phải có rút kinh nghiệm đối với chủ nhà đó (cán bộ công an cho thuê nhà-PV) và yêu cầu nếu tiếp tục tái phạm thì chấm dứt hợp đồng cho thuê, tránh việc gây mất uy tín của lực lượng công an"- Thiếu tướng Khương nhấn mạnh.

Bài: Nguyễn Hưởng