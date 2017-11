Công ty may ở Cần Thơ lại tiếp tục cháy

06/11/2017 14:53

Chiều 6-11, thượng tá Dương Văn Vũ – Trưởng Phòng Tham mưu Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ, cho biết vào lúc hơn 12 giờ cùng ngày, tòa nhà 5 tầng của Công ty May Kwong Lung – Meko (Khu Công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) lại bốc cháy dữ dội.

Công ty này từng xảy ra cháy vào tháng 3 vừa qua

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ đã cấp tốc điều động nhiều phương tiện chữa cháy cùng 35 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai các phương án chữa cháy. "Sau 15 phút chữa cháy, ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người và tài sản. Lực lượng chức năng đang tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy", thượng tá Vũ cho biết.

Cũng theo thượng tá Vũ, nguyên nhân ban đầu được xác định là do các công nhân trong lúc dùng máy hàn cắt kim loại phá dỡ công trình cũ đã bắn ra tia lửa điện, dẫn đến cháy.

Trước đó, vào ngày 23-3, tại công ty này từng xảy ra vụ hỏa hoạn được xem là lớn nhất tại TP Cần Thơ từ trước đến nay.

Thời điểm xảy ra cháy, bên trong công ty có hàng ngàn công nhân đang làm việc. Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ đã huy động hàng chục phương tiện cùng 700 cán bộ, chiến sỹ tham gia chữa cháy. Cảnh sát PCCC TP HCM và các tỉnh An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang, Đồng Tháp… cũng chi viện chữa cháy. Vụ cháy diễn ra trong nhiều ngày và nhiều lần "cháy đi cháy lại" gây thiệt hại về tài sản đến hàng triệu USD. Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do hệ thống điện bị cháy đầu tiên, sau đó lan sang hàng hoá. Do công ty này có nhà xưởng xây dựng khép kín nên khi xảy ra cháy, nguyên liệu ở giữa bị cháy trước sau đó lan ra ngoài.

Vào đầu năm nay, công ty này đã ký hợp đồng bảo hiểm cháy nổ với một công ty bảo hiểm nước ngoài, tổng mức phí hợp đồng khoảng 1,14 tỉ đồng với số tiền bảo hiểm được bồi thường khoảng 555 tỉ đồng, thời gian bảo hiểm là 1 năm.



Tin - ảnh: LÊ KHÁNH