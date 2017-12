CSGT lên tiếng về cái chết của diễn viên Thiên Lộc

27/12/2017 13:46

Ngày 27-12, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, trung tá Thái Minh Lý, Đội trưởng Đội CSGT Công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương), cho biết theo kết quả kiểm tra, xác minh ban đầu của CSGT thì nguyên nhân vụ tai nạn khiến diễn viên Thiên Lộc tử vong là do nạn nhân thắng gấp trong lúc chạy xe máy.

Cụ thể, căn cứ vào dấu vết hiện trường, trung tá Lý nhận định: "Nạn nhân thắng gấp quá nên trợt bánh té. Ảnh té và ngả vào bánh sau của container nên bị cán qua".

Như vậy, theo CSGT không phải nạn nhân té, xe container mới lao tới cán mà thực tế khi xảy ra tai nạn, đầu xe container đã vượt qua nạn nhân.

Hiện trường vụ tai nạn (Nguồn Bình Dương 24h)

Về lý do nạn nhân thắng gấp trong tình huống này, trung tá Lý nói: "Ngay chỗ đó đường ướt, có đọng nước, có thể nạn nhân quan sát như thế nào đó và quyết định thắng. Còn container chạy đúng tuyến, đúng làn, không có dấu hiệu lấn trái, lấn phải gì cả"

Như đã thông tin, tối 26-12, diễn viên Thiên Lộc chạy xe máy trên xa lộ Hà Nội (đoạn qua phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An) thì xảy ra tai nạn. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm cạnh xe máy hư hỏng nhẹ. Xe container cách thi thể nạn nhân khoảng 10m.

Cái chết thương tâm của diễn viên Thiên Lộc thu hút sự thương cảm của cộng đồng mạng.

Ngay trước khi gặp tai nạn, diễn viên Thiên Lộc đã đăng trạng thái và ảnh trên trang cá nhân: "Có bao giờ ai nghĩ về tôi? Chỉ có tôi là nhớ đơn phương thôi".

NHƯ PHÚ