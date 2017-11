Cụ ông trả lại hàng ngàn USD cho người đánh rơi

22/11/2017 13:47

Ngày 22-11, tin từ Công an phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, cho biết đơn vị này vừa tìm được chủ nhân của chiếc cặp bị đánh rơi, đồng thời trao trả lại số tiền gồm 2.200 USD và một số giấy tờ tùy thân do một cụ ông nhặt được trên đường đi, sau đó bàn giao cho công an.



Cụ Hên rất vui khi tận tay trao lại chiếc cặp cùng số tiền 2.200 USD cho người đánh rơi. Ảnh: A.Vũ

Theo đó, vào khoảng 10 giờ ngày 21-11, trên đường đưa cháu đi học, cụ Lý Hiếu Hên (72 tuổi; ngụ phường Vĩnh Thanh Vân, TP Rạch Giá) nhìn thấy chiếc cặp do ai đó đánh rơi. Khi nhặt lên xem thử, cụ Hên phát hiện bên trong chiếc cặp này có 22 tờ tiền mệnh giá 100 USD cùng một số giấy tờ khác. Mặc dù gia cảnh hiện còn nhiều khó khăn nhưng khi vừa nhặt được của rơi thì cụ Hên đã nhanh chóng đem số tài sản này đến cơ quan công an trình báo với hy vọng sẽ trả lại cho chủ nhân của nó.

Qua thông tin trên giấy tờ tùy thân, Công an phường Vĩnh Thanh Vân đã nhanh chóng xác minh ra chủ nhân số tài sản trên là của ông Khưu Quốc Nam (54 tuổi; ngụ huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) nên đã liên hệ với ông Nam lên nhận lại tài sản bị mất.

T.Nốt