Cục phó khai mất trộm ở Long An: Điều tra toàn bộ vụ việc!

07/11/2017 10:39

Ngày 7-11, đại tá Phạm Hữu Châu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, cho biết liên quan đến việc ông Nguyễn Xuân Quang (42 tuổi, Phó cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường, Tổng cục Môi trường, Bộ TN-MT) khai mất trộm tại khách sạn T.V. (phường 2, TP Tân An) công an khởi tố vụ án trộm cắp tài sản là căn cứ vào việc ông Quang khai mất laptop có giám định đủ cơ sở khởi tố, còn số tiền bị mất không rõ vì chưa bắt được hung thủ nên chưa biết.





Hiện trường vụ việc

"Khởi tố vụ án mất trộm là căn cứ vào định lượng giá trị chiếc laptop, còn khi điều tra công an sẽ điều tra toàn bộ vụ việc"- đại tá Châu khẳng định.



Như báo Người Lao Động đã thông tin, vào tháng 9, thực hiện kế hoạch kiểm tra 30 doanh nghiệp tại địa bàn Long An về công tác bảo vệ môi trường, Phó cục trưởng Nguyễn Xuân Quang cùng một số thành viên trong đoàn kiểm tra đã đến thuê phòng tại khách sạn T.V. để ở. Đến sáng 26-9, ông Quang báo tin bị mất trộm 1 laptop và 385 triệu đồng.





M. SƠN