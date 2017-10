Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học, cán bộ nghỉ làm trong tuần lễ APEC

30/10/2017 09:51

Ngày 30-10, UBND TP Đà Nẵng cho biết đã có công văn chỉ đạo về việc cho học sinh, sinh viên một số quận nghỉ học và cán bộ, nhân viên Trung tâm Hành chính TP nghỉ làm việc trong một số ngày cao điểm nhằm phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.



Cán bộ làm việc ở Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng sẽ được nghỉ làm trong 2 ngày để phục vụ APEC 2017

Cụ thể, học sinh, sinh viên tất cả các trường tiểu học, THCS, THPT, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, trung tâm giáo dục thường xuyên đóng trên địa bàn các quận Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà được nghỉ học từ ngày 10 đến 11-11. Riêng học sinh bậc học mầm non vẫn đến lớp bình thường để đảm bảo cho việc sinh hoạt, làm việc của phụ huynh.

Cán bộ, nhân viên các sở, ban ngành và các đơn vị làm việc trong tòa nhà Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng có nhiệm vụ liên quan đến công tác phục vụ các hoạt động của APEC hoặc các công việc đột xuất vẫn đi làm trong thời gian nói trên. Đội bảo vệ và các cán bộ, nhân viên kỹ thuật, vệ sinh, vận hành có nhiệm vụ trực và phục vụ trong các ngày 9 và 10-11. Những nhân viên này phải sử dụng Thẻ Kiểm soát an ninh do Tiểu ban An ninh - Y tế thuộc Ban Chỉ đạo APEC 2017 thành phố cấp.

Việc cho học sinh nghỉ học, cán bộ nghỉ làm nhằm đảm bảo thuận tiện cho việc lưu thông và phục vụ các đoàn đại biểu dự Tuần lễ cấp cao APEC

Các cán bộ, nhân viên các sở, ban ngành và các đơn vị còn lại làm việc tại tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố được nghỉ từ ngày 9 đến 10-11. Những trường hợp không có nhiệm vụ liên quan đến công tác phục vụ các hoạt động của APEC, yêu cầu không tới Trung tâm Hành chính Đà Nẵng trong thời gian này.

Ngoài ra, UBND TP Đà Nẵng cũng đề nghị UBND các quận không tiến hành hội họp từ ngày 9 đến 10-11 và tập trung chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự, giao thông thông suốt trên địa bàn.

Cấm xe lưu thông nhiều tuyến đường Để đảm bảo lưu thông trong Tuần lễ APEC, UBND TP Đà Nẵng cũng lên kế hoạch phân luồng, cấm xe lưu thông trên nhiều tuyến đường. Từ ngày 3 đến hết ngày 12-11, cấm các loại ôtô tải hoạt động 24/24 trên tất cả các tuyến đường, trừ tuyến hầm Hải Vân - Túy Loan, quốc lộ 14B (đoạn từ cầu vượt Hòa Cầm đến hầm Hải Vân - Túy Loan), đoạn quốc lộ 1A từ cầu vượt Hòa Cầm đi Quảng Nam, đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Từ 5 giờ đến 23 giờ các ngày từ 5 đến hết 12-11, cấm xe tải (bao gồm xe đầu kéo, ôtô kéo rơ mooc, sơ-mi-rơ-mooc, xe bê tông, xe cẩu tải, ôtô tải trên 1,5 tấn,...), xe khách trên 16 chỗ ngồi, xe vệ sinh môi trường, vận chuyển rác thải, chất thải (trừ xe có phù hiệu phục vụ APEC). Ở quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn, xe tải và xe khách trên 16 chỗ ngồi không được lưu thông trên đường Hoàng Sa, Võ Nguyên Giáp, Trường Sa, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Thoại, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Đức Thuận, Minh Mạng, An Nông, Nam Kỳ Khởi Nghĩa (đoạn từ An Nông đến Trần Đại Nghĩa). Quận Thanh Khê và Hải Châu cấm xe trên đường 3-2, Bạch Đằng, Trần Phú, 2 tháng 9, Cách mạng Tháng Tám (đoạn từ cầu Hòa Xuân đến cầu Nguyễn Tri Phương), Hàm Nghi, Lê Đình Lý, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Hữu Thọ (đoạn từ Nguyễn Tri Phương đến Duy Tân), Trưng Nữ Vương (đoạn từ Núi Thành đến Nguyễn Văn Linh), Nguyễn Văn Linh, Duy Tân, Trần Thị Lý, cầu Rồng, Trần Thị Lý và cầu Tuyên Sơn. Trong ngày 10 và 11-11, các loại xe tải, xe khách nói trên cùng xe khách có chiều cao trên 3,5m cấm lưu thông trên các tuyến Lê Văn Hiến, Ngũ Hành Sơn, Ngô Quyền, Yết Kiêu. Xe trên 16 chỗ ngồi không được lưu thông trên đường Lê Văn Hiến (đoạn từ Bùi Tá Hán đến Hồ Xuân Hương), Ngũ Hành Sơn, Ngô Quyền và Yết Kiêu.

Tin-ảnh: B.Vân