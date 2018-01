Dài cổ chờ nhận nhà ở xã hội

22/01/2018 03:08

Ngày 20-1, Công ty CP Tư vấn thương mại dịch vụ địa ốc Hoàng Quân (Công ty Hoàng Quân - trụ sở ở TP HCM) đã có buổi đối thoại với hàng trăm khách hàng của dự án nhà ở xã hội Hoàng Quân Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).



Người mua đòi phạt nặng

Dự án Nhà ở xã hội HQC Nha Trang (phường Vĩnh Hòa) có quy mô lớn nhất ở địa phương này với 4 block chung cư cao 15-18 tầng, tổng cộng có 600 căn hộ để bán, 202 căn hộ cho thuê và 200 căn hộ thương mại. Theo hợp đồng ký kết với người mua, thời gian bàn giao căn hộ là quý IV/2016 nhưng đến nay, dự án vẫn chưa hoàn thành. Dự án này vẫn còn ngổn ngang, không có công nhân làm việc.

Người dân bức xúc vì dự án nhà ở xã hội HQC Hoàng Quân trễ bàn giao gần 1 năm nay Ảnh: KỲ NAM

Bà Nguyễn Ngọc Lý, đại diện khách hàng, cho rằng đây là dự án sử dụng gói hỗ trợ nhà ở 30.000 tỉ đồng từ Chính phủ, người dân đứng tên vay tiền ngân hàng giao cho nhà đầu tư xây dựng và phải trả lãi hằng tháng. Đến nay, thời hạn giao nhà đã trễ hơn 1 năm, chủ đầu tư nhiều lần hứa hẹn nhưng vẫn chưa giao nhà. Điều này khiến rất nhiều người vốn đã gặp khó khăn về chỗ ở càng thêm khổ. "Công ty phải ký phụ lục cam kết với chúng tôi đến tháng 6-2018 giao nhà. Chúng tôi yêu cầu phải đền bù mỗi tháng 4 triệu đồng tiền thuê nhà cho mỗi hộ dân từ tháng 4-2018 trở đi nếu lại trễ hẹn" - bà Lý nói.

Ông Trương Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Quân, thừa nhận việc chậm tiến độ là lỗi của công ty và cam kết đến hết tháng 6-2018 sẽ bàn giao nhà. Để giải quyết khó khăn cho khách hàng, từ tháng 7-2017, công ty đã trả lãi chậm cho trên 800 người. Hiện nay, trung bình tiền lãi khoảng 1,8 tỉ đồng/tháng, theo dự tính đến khi giao nhà vào tháng 6-2018 thì tiền lãi tổng cộng khoảng 30 tỉ đồng.

Trước đây, Công ty Hoàng Quân đã đồng ý hỗ trợ tiền thuê nhà là 1,5 triệu đồng/tháng tính từ tháng 7-2018 nếu không thực hiện đúng cam kết. Tuy nhiên, trước áp lực của người dân, ông Tuấn đồng ý nâng lên mức 3 triệu đồng/tháng đối với khách hàng nhà ở xã hội. Từ tháng 4 đến 6-2018, công ty cũng đồng ý thanh toán cho khách hàng 1 triệu đồng tiền thuê nhà. Nếu hết tháng 9-2018, việc giao nhà chưa thực hiện được thì công ty chịu phạt thêm 10% trên giá trị hợp đồng.

Đến hẹn lại... hẹn

Tương tự, liên tiếp từ đầu tháng 1-2018 đến nay, hàng chục khách hàng mua nhà theo diện thu nhập thấp ở khu CT1 và CT2 chung cư Aranya của Công ty CP Aranya Việt Nam (gọi tắt Công ty Aranya, phường Xuân Phú, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) tập trung căng băng-rôn, yêu cầu chủ đầu tư bàn giao nhà vì đã chậm hơn 1 năm.

Tổng số căn hộ thu nhập thấp được bán ở 2 khu này là 256 căn. Theo hợp đồng ký kết giữa các khách hàng với Công ty Aranya, chủ đầu tư phải bàn giao nhà vào cuối tháng 12-2016. Vào tháng 6-2017, thời hạn cuối cùng phải bàn giao cho khách hàng, chủ đầu tư dự án này lại xin khất đến tháng 10-2017. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 5 tháng, hàng trăm khách hàng vẫn chưa được giao nhà. Theo cam kết mới nhất hôm 18-1, Công ty Aranya sẽ bàn giao nhà chậm nhất vào tháng 4-2018.

Cũng tại phường Xuân Phú, chung cư cho người có thu nhập thấp Vicoland do Công ty CP Tập đoàn xây dựng và Phát triển nhà Vincoland làm chủ đầu tư đang bị khách hàng phản ứng. Nguyên nhân là do chủ đầu tư chưa bàn giao căn hộ cho khách hàng ở khu C2 và C3 tổng cộng khoảng 300 căn. Theo giấy chứng nhận đầu tư do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên - Huế cấp lần cuối, khối nhà C2 phải hoàn thành và đưa vào sử dụng từ ngày 30-3-2017, khối C3 là ngày 30-6-2017. Thế nhưng, khối C2 hiện xây dựng phần thô, còn khối C3 đang thi công tầng 7.

Ông Lê Toàn Thắng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết dự án của Công ty Aranya gồm 4 khối nhà với 576 căn hộ. Trong đó, khối CT1 và CT2 phải đưa vào sử dụng vào quý IV/2016, khối CT3 và CT4 hoàn thành vào quý IV/2017. Tuy nhiên, khối nhà CT1 và CT2 vẫn đang hoàn thiện phần sơn, làm cầu thang, lắp đặt thiết bị vệ sinh, hệ thống PCCC, đấu nối hệ thống điện, nước… Còn khối nhà CT3 và CT4, chủ đầu tư chưa triển khai xây dựng. Nguyên nhân là do chủ đầu tư gặp khó khăn về vốn vì gói ưu đãi hỗ trợ nhà ở 30.000 tỉ đồng đã chấm dứt, việc bán căn hộ gặp nhiều trở ngại bởi phần lớn khách hàng không muốn mua chung cư theo lãi suất thương mại.

Liên quan đến các dự án nhà ở xã hội, Thanh tra tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã có kế hoạch thanh tra hàng loạt dự án tại địa phương này.

Bán dự án "ma" Hiện nay, ở TP Nha Trang, không chỉ dự án nhà ở xã hội HQC trễ tiến độ mà hàng chục dự án khác cũng bị người dân phản ứng vì rất nhiều lý do khác nhau như: chủ đầu tư lừa đảo, thu hồi đất không hợp lý, bán nhà sai quy định… Ông Bùi Cao Pháp - Phó Chủ tịch UBND xã Phước Đồng, TP Nha Trang - cho biết tại địa bàn xã đang xảy ra hiện tượng các hộ dân tự mua đất vườn, quảng cáo là dự án khu dân cư cao cấp "Home City" rồi rao bán. Đây là dự án "ma" vì không cơ quan nào cấp phép. Gần đây, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thiên Nhân II - chủ đầu tư dự án khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang (phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang). Giám đốc công ty là Nguyễn Việt Hùng (ngụ quận 2, TP HCM) đang bị truy nã. Dự án này có diện tích sử dụng đất trên 63.400 m2 để xây dựng 100 lô biệt thự cao cấp, 5 tòa nhà Condotel (căn hộ khách sạn) với 159 căn hộ… Tuy nhiên, nhiều khách hàng đã có đơn tố cáo chủ đầu tư sau khi "bán đất" theo hình thức hợp đồng góp vốn cho họ nhưng lại đem cầm cố lô đất cho ngân hàng mà không làm thủ tục giải chấp, chuyển sở hữu sổ đỏ đất đai cho người mua. Thậm chí, có trường hợp cùng 1 lô đất nhưng làm hợp đồng góp vốn cho 2 khách hàng.

Kỳ Nam - Quang nhật