Dấu "mật" đang bị lạm dụng

Không cản trở internet nhưng phải làm chủ

Bộ trưởng Tô Lâm thẳng thắn cho rằng vấn đề mạng đã đi vào mọi mặt của đời sống xã hội, không chỉ là an ninh chung của quốc gia mà còn cả bí mật đời tư của người dân tham gia hoạt động trên không gian mạng. Do vậy, không thể ngăn chặn, cản trở được sự phát triển của thông tin điện tử, internet vì bất kể lý do gì. Nếu vì bảo đảm an ninh mạng mà chúng ta không sử dụng mạng, không ứng dụng tiến bộ của mạng thì rất lạc hậu, không thể chơi được với ai, không thể hội nhập với thế giới.

Tuy nhiên, cuộc chơi chung thường bộc lộ rất nhiều nguy cơ về mất an ninh, nếu không làm chủ được công nghệ. Do đó, phát triển đến đâu phải bảo đảm an ninh, an toàn đến đấy. Không một cơ quan nào có thể đứng ra bảo đảm được mà phải toàn xã hội cùng góp sức.