Đề xuất cho 10 xe điện kết nối buýt đường sông mỗi ngày

Lộ trình các tuyến xe điện được đề xuất:



Lộ trình 1: Bến Bạch Đằng - Hai Bà Trưng - Đông Du - Mạc Thị Bưởi - Công trường Lam Sơn - Lê Lợi - Nguyễn Huệ - Lê Thánh Tôn - Phạm Hồng Thái - Phạm Ngũ Lão – Yersin - Trần Hưng Đạo - Phạm Ngũ Lão - Phó Đức Chính - Nguyễn Công Trứ - Tôn Thất Đạm - Võ Văn Kiệt - Bến Nguyễn Thái Bình - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Huệ - Công trường Mê Linh - Bến Bạch Đằng. Điểm đón, trả khách phục vụ khách du lịch dọc theo lộ trình hoạt động như New World, Sheraton, Rex, Majestic, Renaissance Riverside, Park Hyatt, Continental, chợ Bến Thành (cửa Bắc), Nhà hát TP, Bảo tàng Mỹ thuật TP, phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Lộ trình 2: Bến thủy Bình An - đường số 20 - Trần Não - đường song hành Xa lộ Hà Nội - Tòa nhà Paskson Cantavil - Pháp viện Minh Đăng Quang - Mai Chí Thọ - đường Đông Tây (thuộc dự án khu đô thị phát triển An Phú) - đường số 24 - đường song hành Xa lộ Hà Nội - Trần Não - đường số 20 - Bến thủy Bình An. Điểm đón, trả khách phục vụ khách du lịch dọc theo lộ trình hoạt động như Siêu thị Metro An Phú, Tòa nhà Paskson Cantavil, Pháp viện Minh Đăng Quang và Khu dân cư An Phú.

Lộ trình 3: Bến thủy Thảo Điền - đường số 66 - Nguyễn Văn Hưởng - Thảo Điền - Xuân Thủy - Nguyễn Văn Hưởng - đường số 66 - Bến thủy Thảo Điền. Điểm đón, trả khách phục vụ khách du lịch dọc theo lộ trình hoạt động: Xe được đón, trả khách tại các vị trí theo nhu cầu của hành khách đảm bảo an toàn giao thông và không bị hạn chế theo quy định dọc theo lộ trình tuyến.