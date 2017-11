Đêm kinh hoàng bên dòng Vu Gia

Chủ tịch nước và Thủ tướng thăm hỏi người dân

Chiều 7-11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến đập An Trạch, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng để kiểm tra công tác điều tiết lũ của huyện. Chủ tịch nước cũng đến tận nhà những hộ bị ảnh hưởng nặng sau lũ và các hộ chính sách để thăm hỏi, động viên và tặng quà.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm hỏi người dân Đà Nẵng.Ảnh: VĨNH QUYÊN

Đợt lũ vừa qua cả huyện có 79/112 thôn bị ngập; hơn 10.743 nhà dân bị ngập do lũ và 316 hộ dân phải di dời cùng hàng chục hecta hoa màu, tài sản của người dân bị hủy hoại, ước tính thiệt hại hơn 44 tỉ đồng.

Ngay sau khi vừa tới TP Hội An, tỉnh Quảng Nam vào tối cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm hỏi, trao quà cho những hộ dân đang sinh sống trong khu phố cổ bị ngập nhà. Thủ tướng yêu cầu chính quyền các cấp phải sớm dọn dẹp, khắc phục thiệt hại do mưa lũ kéo dài để bảo đảm cuộc sống cho người dân, ổn định lại hoạt động du lịch tại Hội An và nhất là an toàn cho hoạt động Tuần lễ APEC diễn ra ở TP này.

B.Vân - V.Quyên