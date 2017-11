Dị nhân giữa đời thường: Giải mã hiện tượng "người nam châm"

25/11/2017 02:56

Vào một buổi chiều cuối tháng 11-2017, dù trời trở rét nhưng tại khuôn viên Cung Văn hóa Thiếu nhi TP Hải Phòng, dưới sự hướng dẫn của ông Tạ Quang Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Cảm xạ năng lượng Việt Nam, gần 30 học viên CLB Cảm xạ Hải Phòng đã thử thách đi chân trần qua than hồng nóng hơn 500 độ C.



Khổ luyện tạo kỳ tích

Theo ông Tạ Quang Thanh, khoảng 20 năm trước, vì cơ thể mắc nhiều bệnh, ông đã theo học bộ môn cảm xạ học ở Hà Nội do thầy Dư Quang Châu (Giám đốc Trung tâm Cảm xạ năng lượng Việt Nam) giảng dạy. Không ngờ, ông càng học càng ham và tiến bộ vượt bậc. Sau khi lĩnh hội tốt những gì thầy truyền thụ, ông tiếp tục tìm kiếm thêm kiến thức qua internet.

Từ một người mắc bệnh béo phì, huyết áp cực thấp, giờ đây, ông Thanh rất khỏe mạnh và có những khả năng kỳ lạ. Nguồn năng lượng trong cơ thể dồi dào đến nỗi ông có thể hút dính được tất cả các đồ vật. Mọi người đã đặt biệt danh cho ông là "người nam châm" khi có khả năng hút phiến đá nặng đến hơn 110 kg. Đây là kỷ lục mới của ông, gấp nhiều lần so với kỷ lục Việt Nam do chính ông lập cách đây hơn chục năm.

Ông Tạ Quang Thanh đi trên than hồng

"Từ một người bình thường, sau quá trình khổ luyện bộ môn cảm xạ học, giờ đây, tôi được trong và ngoài nước biết như một trong những quái kiệt của Việt Nam với nhiều khả năng, trong đó có khả năng hút dính đồ vật" - ông tâm sự.

Thấy tập luyện cảm xạ có lợi cho sức khỏe, ông đã đưa bộ môn này về Hải Phòng. Hiện ở Hải Phòng có hàng ngàn người tham gia tập luyện nâng cao sức khỏe dưới sự hướng dẫn của ông.

Vừa ung dung bước trên than hồng, trán rịn mồ hôi, ông Tạ Quang Thanh vừa giải thích: "Đi trên than hồng ở nhiệt độ 500 độ C chỉ là thử thách nhỏ dành cho các học viên trong bộ môn cảm xạ học để họ vượt qua chính mình. Mỗi người ai cũng có khả năng như thế này nhưng chưa được khai phá".

Biến điều không thể thành có thể

Bộ môn cảm xạ học tại Việt Nam bắt nguồn từ dự án của bác sĩ đông y Dư Quang Châu. Bác sĩ Châu từng có 5 năm (từ 1992-1996) theo học môn cảm xạ của Trung tâm Nghiên cứu y năng lượng tại Monaco - Pháp. Sau khi về nước, ông cùng một số cộng sự thực hiện chương trình "Việt Nam hóa" môn cảm xạ.

Dưới sự bảo trợ của Liên hiệp Khoa học Công nghệ tin học ứng dụng (UIA), đề tài nghiên cứu "Thực nghiệm dưỡng sinh năng lượng cảm xạ học" của ông đã ra đời. Ông Tạ Quang Thanh là một trong những học trò xuất sắc của bác sĩ Dư Quang Châu.

Theo bác sĩ Dư Quang Châu, năm 1998, lần đầu tiên ở Việt Nam, môn cảm xạ học chính thức được quan tâm. Tuy nhiên, khá nhiều người nghi ngờ, hoang mang về sự mập mờ giữa cái gọi là khoa học cảm xạ với sự mê tín dị đoan. Điều này đã thôi thúc bác sĩ Châu thành lập những lớp học cảm xạ để hướng dẫn mọi người cách sử dụng những nguồn năng lượng đặc biệt trong chính cơ thể mình.

Ông Thanh có thể hút được phiến đá nặng 110 kg

Với sự chỉ dạy của bác sĩ Châu, bắt đầu khóa học, các học viên phải tập trung cao độ sử dụng con lắc giọt nước, đũa L và đũa Michael Trần Văn Ba. Không giống các lớp học bình thường, ở đây, bác sĩ Dư Quang Châu đã sử dụng tiếng nhạc chầu văn, trống cơm và nhạc Trịnh Công Sơn để làm nền cho các bài tập tạo năng lượng, tăng đột biến trong cơ thể người luyện tập.

Đối với các học viên của bộ môn này, các thuật ngữ "Lắng nghe chính mình" hay "Biến điều không thể thành có thể" hoặc "đào tạo dị nhân"… không còn xa lạ… Vì thực tế, các chuyên gia cảm xạ học có thể "hô biến" cho hàng ngàn người cùng trở thành những người nam châm hút điện thoại di động trên trán, rồng rắn nối đuôi nhau đi chân trần trên những thảm mảnh vỡ thủy tinh sắc nhọn, băng mình qua thảm lửa đỏ than hồng rừng rực 500 độ C hay có thể tự mình cảm nhận năng lượng chính mình và tự mình trò chuyện với hoa cỏ…

Theo ông Dư Quang Châu, việc đi trên than hồng 500 độ C, đi qua mảnh chai sắc nhọn không có gì là ghê gớm, chẳng qua là một kỹ thuật. Nếu đã được hướng dẫn và tự tin thực hiện thì ai cũng có thể làm được. Ở lớp cảm xạ học, trẻ con mới 11 tuổi cũng đã có thể đi được.

Trong các khóa học của trung tâm, hàng trăm người đã đi trên than hồng mà không hề bị phỏng, thậm chí than hồng còn giúp lưu thông khí huyết trong cơ thể, có người khỏi bệnh nấm chân, chai gót, ra mồ hôi tay, hết được chứng lạnh sống lưng,… Cho nên việc đó không có gì là thần kỳ mà rất đơn giản.

Không nhằm đào tạo dị nhân "Người nam châm" Tạ Quang Thanh chia sẻ trong mỗi con người chúng ta đều tiềm ẩn những khả năng đặc biệt nhưng nếu không biết khai thác, vận dụng, khả năng này sẽ dần mất đi. Người dạy cảm xạ học không hướng đến việc tạo nên những "dị nhân" mà mục đích là giúp con người sống hài hòa với thiên nhiên, giải tỏa những ức chế, những nỗi sợ hãi trong cuộc sống, để sống tự tin và yêu đời hơn. Việc rèn luyện cơ thể có khả năng cảm xạ cũng giúp nâng cao sức khỏe, chữa bệnh; thậm chí những học viên xuất sắc còn phát hiện những khả năng đặc biệt ở nhiều lĩnh vực khác như: phong thủy, tìm mạch nước ngầm, mỏ quặng, xây dựng, kiến trúc, phát hiện các loại tia bức xạ… Theo ông Thanh, gần đây, nhiều người mượn danh cảm xạ học để bịa đặt khả năng chữa được bệnh tiểu đường, HIV, ung thư… Việc đó làm cho cộng đồng hiểu sai về cảm xạ học, nghi ngờ đó là một hình thái mị dân. Trên thực tế, cảm xạ học cũng có ứng dụng trong y học. Các nhà cảm xạ đã ứng dụng môn năng lượng cảm xạ vào nền y học phương Đông, dùng con lắc và cảm xạ đồ để chẩn đoán bệnh, hỗ trợ điều trị bệnh bằng năng lượng cảm xạ.

