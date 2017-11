Đi trên phố, người phụ nữ bị đạn lạc thủng bụng

22/11/2017 08:09

Các bác sĩ phẫu thuật cấp cứu lấy viên đạc lạc cho bệnh nhân

Trong ca trực đêm, khoảng 23 giờ ngày 20-11, các bác sĩ Bệnh viện E Trung ương (Hà Nội) tiếp nhận một bệnh nhân nữ 31 tuổi nhập viện trong tình trạng kích thích do hoảng sợ, đau khắp bụng và có vết thương rộng 1cm ở vùng mạn sườn phải.

Quan sát vết thương, các bác sĩ nhận thấy vết thương hướng từ phải sang trái, từ phía sau ra phía trước và có thấu bụng (thủng bụng). Kết quả chụp X-quang và siêu âm cho thấy có nhiều dịch trong ổ bụng và một đầu đạn nằm mạn sườn trái.

Ngay lập tức nữ bệnh nhân này được đưa lên phòng mổ để mổ cấp cứu.

Hình ảnh viên đạn lạc trong cơ thể nữ bệnh nhân

Bác sĩ Trần Thượng Việt - Khoa Phẫu thuật thận tiết niệu và nam học thuộc Bệnh viện E Trung ương, người trực tiếp tiến hành ca mổ cấp cứu cho nữ bệnh nhân, cho biết tổn thương ổ bụng mà bệnh nhân này gặp phải là thủng đại tràng ngang 4 lỗ. Các bác sĩ quyết định cắt phần đại tràng ngang đó và đưa 2 đầu ra thành bụng làm hậu môn nhân tạo.

Điều đáng nói, nếu bệnh nhân không được mổ cấp cứu kịp thời, nguy cơ tử vong là rất cao do thủng đại tràng, sốc nhiễm khuẩn do viêm phúc mạc. May mắn, do bệnh nhân được cấp cứu kịp thời nên chưa có biểu hiện viêm phúc mạc, giảm nguy cơ nhiễm trùng.

Đến sáng 22-11, nữ bệnh nhân đã ổn định và được chuyển xuống khoa ngoại tổng hợp để tiếp tục điều trị. Dự kiến bệnh nhân có thể được xuất viện từ 7-10 ngày tới.

Người nhà bệnh nhân cho biết bệnh nhân gặp nạn khi đang đi ngoài đường vào tối ngày 20-11 thì nghe thấy tiếng nổ giống như súng tại khu vực đường Xuân La, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Nữ bệnh nhân này cùng một số người đã bỏ chạy nhưng vẫn không kịp và bị một viên đạn lạc bắn vào vùng bụng. Bệnh nhân này đã được đưa vào BV cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm người phụ nữ bị trúng đạn lạc có xảy ra xô xát, ẩu đả của 2 nhóm đối tượng. Hiện, cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Th.Xuân