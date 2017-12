"Điểm danh" những địa phương xảy ra tham nhũng năm 2017

28/12/2017 13:16

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa có báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2017. Báo cáo nêu rõ, qua công tác thanh tra, kiểm tra, cơ quan thanh tra các cấp đã phát hiện 50 vụ có hành vi liên quan đến tham nhũng.

TTCP không nêu rõ nội dung cụ thể từng vụ việc nhưng đã "điểm danh" các địa phương xảy ra 50 vụ việc nêu trên, gồm: Bình Thuận, Bình Định, Đắk Lắk, Đắk Nông, Điện Biên, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Nam, Hải Phòng, Hậu Giang Hòa Bình, Khánh Hòa, Kiên Giang, Lâm Đồng, Long An, Tây Ninh, Thái Bình, Thừa Thiên Huế, Cần Thơ.

Cũng theo TTCP, qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan nhà nước phát hiện 22 vụ, 24 người có hành vi liên quan đến tham nhũng, xảy ra ở các tỉnh: Đồng Nai, Hà Nam, Khánh Hòa, Quảng Trị, Sóc Trăng, Tây Ninh, Vĩnh Long.

Nhiều vụ đại án tham nhũng, kinh tế đã được đưa ra xét xử trong năm 2017 - Ảnh: Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc OceanBank, bị kết án tử hình

Ngoài ra, qua công tác tự kiểm tra nội bộ, các cơ quan, tổ chức đã phát hiện 15 vụ, 19 người có hành vi liên quan đến tham nhũng. Trong đó: Bình Phước, Kiên Giang, Long An xảy ra 2 vụ; TP Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Sóc Trăng, Tây Ninh, Thái Nguyên, Vĩnh Long xảy ra 1 vụ; Quảng Ngãi xảy ra 3 vụ.

Trong năm 2017, có 20 người đứng đầu thuộc các tỉnh: An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Hòa Bình, Kiên Giang, Tây Ninh, Quảng Nam bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng. Trong đó, dẫn đầu danh sách là tỉnh Kiên Giang với 11 người đứng đầu bị kết luận thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng.

TTCP đánh giá tham nhũng vẫn diễn ra nghiêm trọng, phức tạp, tinh vi, nhất là trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; quản lý, sử dụng đất đai; quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản và đầu tư công.

Cụ thể, một số vụ án điển hình trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng như: Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Thúy, nhân viên giao dịch Ngân hàng Vietinbank Bắc Giang về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Công an tỉnh An Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Mỹ Hoàng, Thủ quỹ kiêm Thủ kho Phòng giao dịch Cái Dầu ngân hàng BIDV Chi nhánh Long Xuyên về tội Tham ô tài sản, Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố vụ án Tham ô tài sản xảy ra tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Phú Quốc, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Ngọc Ánh, kế toán Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Phú Quốc lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao bỏ ngoài sổ thu thuế hoặc kê khai ký quyết toán thấp hơn số tiền ghi trên biên lai thu lệ phí đất để chiếm đoạt 2,1 tỉ đồng.

