Điều chuyển công tác 5 CSGT Công an TP Huế vì "quy trình mờ ám"

03/11/2017 19:00

Ngày 3-11, đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ký công văn số 2696 gửi Ban Biên tập Báo Người Lao Động về việc trao đổi kết quả xử lý đối với cán bộ CSGT sai phạm liên quan đến bài "Quy trình kiểm tra mờ ám của tổ CSGT Công an TP Huế" mà báo đã phản ánh vào ngày 26-10. Cùng ngày, Công an TP Huế đã tiến hành công bố kết quả này và các quyết định điều chuyển công tác đối với những người vi phạm tại Đội CSGT công an thành phố Huế.



Công văn của Công an TP Huế gửi Báo Người Lao Động

Công văn khẳng định, sau khi nhận được thông tin từ Báo Người Lao Động, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Công an TP Huế đã nhanh chóng tiến hành thẩm tra, xác minh làm rõ. Theo đó, không đủ cơ sở để xác định các thành viên thuộc 2 tổ tuần tra này có hành vi nhận mãi lộ. Tuy nhiên, một số đồng chí CSGT có vi phạm một số nội dung thuộc quy trình tuần tra kiểm soát được quy định tại Thông tư số 2/2016/TT-BCA ngày 4/1/2016 của Bộ Công an quy định về quy trình tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ của CSGT.



Sau khi cầm sổ không cần kiểm tra và móc vật gì đó trong sổ rồi trả lại sổ cho nhà xe

Đối với clip phản ánh thượng úy Huỳnh Văn Dũng (thành viên tổ tuần tra tại đường Lý Thái Tổ vào sáng 15-10) có hành vi lấy vòng đeo tay người vi phạm giao thông, qua xác minh Công an TP Huế khẳng định người bị lấy vòng là anh Nguyễn Văn S. (hành nghề lái xe taxi) và giữa 2 người này có quen biết. Anh S. không phải là người vi phạm giao thông mà tự ý dừng phương tiện vào chơi, nói chuyện với thượng úy Dũng, sau đó cho viên CSGT này mượn vòng đeo tay trong lúc đi mua cà phê.

Clip: Một CSGT lột chiếc vòng của thanh niên nhưng cho rằng là bạn thân

"Khi anh S. quay về thì thượng úy Dũng đã trả lại vòng đeo tay. Không có việc đồng chí CSGT này chiếm đoạt chiếc vòng đeo tay này. Tuy nhiên, hành vi trên đã tạo dư luận không tốt, gây phản cảm, không đúng điều lệnh CAND" - công văn khẳng định.



Một CSGT tháo vòng đeo tày của một thnah niên nhưng cho rằng bạn bè nên mượn đeo rồi trả lại

Công an TP Huế đã ra quyết định hình thức xử lý kỷ luật khiển trách, điều chuyển thượng úy Hoàng Thế Anh đến công tác tại Công an phường Phú Hậu; khiển trách, điều chuyển thượng úy Lê Minh Khánh đến công tác tại Công an phường Phú Thuận, đều thuộc TP Huế. Thượng úy Huỳnh Văn Dũng bị hạ bậc thi đua, điều chuyển về công tác tại Công an phường Tây Lộc (TP Huế).



Clip: Dầu hiệu kiểm tra không bình thường

Đối với 2 thành viên là thiếu úy Nguyễn Quang Thắng (tổ tuần tra đường Võ Văn Kiệt) và thượng úy Nguyễn Thành Long (tổ tuần tra đường Lý Thái Tổ) bị hạ bậc thi đua, không bố trí công tác tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, điều chuyển sang tổ xử lý tai nạn thuộc Đội CSGT Công an TP Huế.

Clip: CSGT kiểm tra qua loa lấy lệ

"Chúng tôi xin chân thành cám ơn sự hợp tác trong xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh của quý báo" - đại tá Hoàng Long, khẳng định.

Trước đó, vào ngày 26-10, Báo Người Lao Động đã đăng tải nhiều clip, hình ảnh cho thấy 2 tổ tuần tra của CSGT Công an TP Huế có quy trình kiểm tra mờ ám trong lúc làm nhiệm vụ, có dấu hiệu lấy vòng đeo tay người vi phạm. Cụ thể, phản ánh tổ tuần tra tại đường Võ Văn Kiệt đoạn giáp với đường Hồ Đắc Di (TP Huế) vào ngày 6 và 11-10 do thượng úy Lê Minh Khánh làm tổ trưởng; tổ tuần tra tại đường Lý Thái Tổ (TP Huế) vào sáng 15-10, do thượng úy Hoàng Thế Anh làm tổ trưởng.

Q.Nhật