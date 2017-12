Điều tra vụ "xế hộp" Mazda CX5 tông chết người rồi bỏ trốn

07/12/2017 14:12

Ngày 7-12, Công an huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cho biết đã làm rõ vụ va chạm tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương nặng vừa xảy ra trên Quốc lộ 9C.



Chiếc xe Mazda CX5 gây tai nạn bị tạm giữ

Trước đó, khoảng 20 giờ 40 ngày 5-12, trên Quốc lộ 9C đoạn qua thôn Lê Xá (xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy) xảy ra va vụ chạm giao thông giữa xe ô tô Mazda CX5 mang BKS 73A – 019.59 do Nguyễn Văn Bảy (SN 1972, trú xã Tân Thủy) điều khiển và 2 xe mô tô khác BKS 73H1 – 118.78 do anh Nguyễn Viết Nhiên (SN 1980, trú thôn Lê Xá, xã Mai Thủy) điều khiển và xe mô tô BKS 73L – 0416 do chị Nguyễn Thị Xuân (SN 1968, ở xã Phú Thủy) chở theo bà Lê Thị Vinh (SN 1949, ngụ xã Phú Thủy).

Sau khi gây tai nạn, Nguyễn Văn Bảy đã lái ô tô của mình bỏ chạy rồi mang về nhà cất dấu để mặc 3 người bị tai nạn nằm giữa đường kêu cứu. Sau đó được một số người dân phát hiện và đã đưa anh Nhiên, chị Xuân và bà Vinh vào viện cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng anh Nhiên đã tử vong trên đường tới bệnh viện, còn bà Vinh và chị Xuân bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện.



Nhận được tin báo, Công an huyện Lệ Thủy đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, phương tiện, tử thi và huy động toàn bộ lực lượng cùng người dân phát động phong trào tố giác tội phạm.



Đối tượng Nguyễn Văn Bảy tại cơ quan điều tra - ảnh MK

Trong quá trình điều tra, truy xét hung thủ, lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn khi thời điểm xảy ra tai nạn là một đoạn đường vắng không có nhân chứng còn các nạn nhân thì một người chết, 2 người khác lại bị thương nặng nhưng bằng nghiệp vụ của mình, Công an huyện Lệ Thủy đã làm rõ vụ việc và xác định Nguyễn Văn Bảy là kẻ gây tai nạn.Sau khi bị triệu tập, Bảy khai rằng sau khi điều khiển xe gây ra tai nạn, do hoảng sợ nên đã chạy xe về nhà cất dấu phương tiện tại nhà mình ở xã Tân Thủy.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Lệ Thủy đang tạm giữ phương tiện là tang vật của vụ tai nạn giao thông để tiếp tục xác minh, điều tra.







M. Tuấn