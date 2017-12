Đường Trần Văn Giàu xuống cấp do xe lưu thông đông?

20/12/2017 14:38

Liên quan đến bài viết "Đường mới làm đã lún, sụt" trên Báo Người Lao Động số ra ngày 5-12, ông Nguyễn Vĩnh Ninh, Giám đốc Khu quản lý giao thông đô thị (KQLGTĐT) số 1 thuộc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP HCM cho biết tuyến đường Trần Văn Giàu (trước đây gọi là Tỉnh lộ 10B) được đưa vào khai thác ngày 19-12-2015. Nguyên nhân dẫn đến đường xuống cấp như báo nêu là do lượng xe lưu thông qua tuyến rất lớn, tăng cao so với số liệu dự báo ban đầu. Đặc biệt là xe tải nặng, xe container so với các cường độ yêu cầu đối với mặt đường láng nhựa, chờ lún giai đoạn 1. Từ khi đưa vào khai thác đến nay độ lún trung bình từ 35 cm - 40 cm.



Do mặt đường lún không đều và thường lún tại nhiều vị trí vệt bánh xe, nhồi nhựa. Đồng thời kết hợp mùa mưa, xảy ra trình trạng đọng nước tại các vị trí hằn lún dẫn đến nước mưa thấm nhập vào nền, mặt đường làm đường hư hỏng, gây ổ gà.



Đường Trần Văn Giàu bị xuống cấp trầm trọng sau 2 năm đưa vào khai thác.

Hiện nay khu QLGTĐT số 1 thường xuyên kiểm tra hiện trường, phát hiện kịp thời các sự cố và cho thực hiện ngay công tác duy tu, dặm vá ổ gà để đảm bảo an toàn giao thông.

Theo KQLGTĐT số 1 đường xuống cấp là do lượng phương tiện lưu thông đông chứ không phải bị rút ruột trong quá trình thi công như dư luận nghi vấn.

Mặt đường Trần Văn Giàu xuống cấp

Để giải quyết triệt để, cần phải có biện pháp sửa chữa làm tăng cường độ mặt đường, đáp ứng khả năng khai thác bình thường của tuyến đường tương ứng với lưu lượng xe tăng cao hiện nay, đặc biệt là xe có tải trọng lớn.

Sở GTVT cũng đã phê duyệt dự án sửa chữa đoạn tuyến từ cầu Tân Tạo đến đường dẫn lên đường cao tốc; dự kiến triển khai thi công vào cuối tháng 12-2017 và hoàn thành trước tết Nguyên đán 2018.

