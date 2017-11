APEC 2017: Giữ "lửa" kinh doanh đón các nhà lãnh đạo

08/11/2017 07:12

Chờ đợi làn sóng đầu tư



Trả lời báo chí quốc tế, ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Chủ tịch APEC CEO Summit 2017 - kỳ vọng phản ứng của các nhà lãnh đạo thế giới với cộng đồng doanh nghiệp quốc tế tại APEC CEO Summit sẽ dẫn đến một làn sóng đầu tư, khởi nghiệp và nhiều cơ hội mới cho các nước.



Giám đốc điều hành Ban Thư ký APEC Alan Bollard (trái) tại Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 ở Đà Nẵng Ảnh: REUTERS

Diễn ra từ ngày 8 đến 10-11, APEC CEO Summit 2017 sẽ là cuộc đối thoại giữa các nhà lãnh đạo của các nền kinh tế năng động nhất thế giới với hơn 2.000 người đứng đầu các doanh nghiệp lớn ở châu Á - Thái Bình Dương và bên ngoài khu vực.



Với 10 phiên thảo luận xoay quanh các vấn đề toàn cầu hóa, tự do thương mại, phát triển bền vững, kết nối để tăng trưởng, sự phát triển của công nghệ và kỷ nguyên số..., hội nghị còn thu hút nhiều nhà lãnh đạo các tổ chức quốc tế lớn như Tổ chức Y tế thế giới (WTO), Ngân hàng Thế giới, Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB)...

Tại một sự kiện kinh tế hàng đầu như vậy, dĩ nhiên không thể thiếu đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu thế giới, như Giám đốc vận hành Facebook Sheryl Sandberg, Giám đốc đầu tư Tập đoàn Bảo hiểm AIA Mark Konyn, Chủ tịch Công ty Tiếp thị Khí và Năng lượng ExxonMobil Robert S. Franklin...

Về phía Việt Nam, 4 gương mặt dự kiến đăng đàn tại APEC CEO Summit là ông Nguyễn Đức Thuấn - người sáng lập Tập đoàn TBS (thảo luận về chủ đề "Tương lai của công việc"), bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Tổng Giám đốc Vietjet Air (tham gia phiên đối thoại "Kết nối để tăng trưởng"), bà Dương Thị Mai Hoa - Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup (khách mời trong phiên về "Người tạo việc làm mới") và bà Thái Hương - Chủ tịch Công ty Sữa TH (tham gia đối thoại về "Sử dụng hiệu quả tài nguyên và tăng trưởng bền vững").

Sức hút từ các nhà lãnh đạo

Tầm quan trọng của APEC CEO Summit 2017 được nâng cao đáng kể bởi tại đây, lãnh đạo các nền kinh tế hàng đầu như Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe... sẽ có bài phát biểu.

Lúc này, TP Đà Nẵng đang tích cực chuẩn bị để đón các nhà lãnh đạo APEC. Lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên APEC sẽ liên tục đặt chân đến Đà Nẵng trước khi Hội nghị Cấp cao APEC 2017 diễn ra trong ngày 10 và 11-11. Dự kiến Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ chủ trì lễ đón chính thức và tiệc chiêu đãi, biểu diễn nghệ thuật dành cho các nhà lãnh đạo và phu nhân/phu quân vào tối 10-11.

Báo The Strais Times (Singapore) đánh giá Hội nghị Cấp cao APEC năm nay rất quan trọng bởi đây là dịp "chào sân" của nhiều nhà lãnh đạo, bao gồm Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern và Đặc khu trưởng Hồng Kông Carrie Lam. Ngoài ra, sự kiện này là hội nghị thượng đỉnh ở nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng rồi cũng như của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sau khi ông giành thắng lợi trong cuộc bầu cử trong nước mới đây.

TS Alan Bollard, Giám đốc điều hành Ban Thư ký APEC, cho hay thời điểm diễn ra Hội nghị Cấp cao APEC 2017 "rất phức tạp", phần lớn do có nhiều quan điểm về chính sách thương mại trên thế giới.



Theo ông Bollard, 4 ưu tiên mà Việt Nam tập trung trong kỳ APEC này - thúc đẩy tăng trưởng bền vững, sáng tạo và bao trùm; đẩy mạnh liên kết kinh tế sâu rộng; nâng cao năng lực cạnh tranh và sáng tạo của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong kỷ nguyên số; tăng cường an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu - không hoàn toàn mới song vẫn rất quan trọng trong tình hình hiện nay.

"Chúng ta cần tiếp nối đàm phán về các vấn đề này bởi chúng đều là những vấn đề mang tính dài hạn" - ông Bollard nói với báo The Straits Times.

Hải Ngọc